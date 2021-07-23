《股市一周》港股全周挫６８２點屢試牛熊線，恒大蒸發近兩成六

《股市一周》踏入七月下旬，港股市況未見有轉機，當神州Ａ場高歌猛進，滬深兩市更於周

四（２２日）創出近一年最多１﹒３萬億元人幣成交之際，恆指卻於周內連續三日下試牛熊線支

持，上周反彈之６６０點升幅全數蒸發，恆大（０３３３３）更於周內傳出債務危機，滴滴出行

或被迫於美國退市，大市氣氛低迷。



＊科網平台股沽壓未止，港股續跌＊



周一（１９日）大市急挫，重磅科網及金融股見龐大沽壓，港股大跌５１４點；周二（２０

日）憂慮新冠Ｄｅｌｔａ變種病毒傳播，隔晚道指盤中大跌逾９００點，本港石油股及金融股拖

累下，大市續跌２３０點；周三（２１日）港股續軟，未隨外圍大反彈，盤中跌穿２５０天線，

最終收跌３４點；周四（２２日）港股止跌反彈，金融股及科網股顯著回升，大市飆４９９點，

重上１０天線。

今日，港股輕微高開１７點後持續向下，１０天線得而復失，重磅股全線捱沽，其中新東方

在綫（０１７９７）洗倉式暴跌２８﹒０７％，報５﹒９２元，帶動科指重挫，曾逾３％，恆指

收報２７３２１，跌４０１點。

恆指本周在２７７８６至２６９７１間波動，上下波幅８１５點，全周跌６８２點或２﹒４

３％，日均成交１４３２﹒０２億；國指在１００５８至９７５６間波動，上下波幅３０２點，

全周跌３１３點或３﹒０９％，報９８３９。科指本周在７５１１至７２３３間波動，上下波幅

２７８點，全周插３４６點或４﹒５４％，報７２６８。



＊憂債務爆煲恆大系股災，車股逆市加油＊



內房龍頭恆大本周多災多難，先有廣發銀行宜興支行申請凍結其資產，再有湖南邵陽市住建

局叫停兩項目預售，本港四家銀行亦暫停向恆大香港部分樓盤買家提供新按揭貸款，市場憂慮恆

大爆發債務危機，即使恆大發聲明指已妥善解決與廣發之財產保全裁定，再放消息指研究旅遊業

務上市，恆大系仍按周蒸發一至兩成。恆大挫２５﹒９１％，報７﹒２６元，為表現最差國指股

；恆騰（００１３６）插１８﹒７３％，報３﹒７３元；恆大汽車（００７０８）挫２８﹒５４

％，報１４﹒２２元；恆大物業（０６６６６）跌１５﹒４４％，報６﹒５７元。

商務部市場運行和消費促進司司長朱小良表示，今年中國汽車銷售或正增長，扭轉連續三年

持續下滑的局面，車股逆市開車。長汽（０２３３３）上半年純利按年大增約２倍，獲眾大行唱

好，本周升彈２２﹒８％，報３４﹒２元領跑車股；比亞迪（０１２１１）升６﹒９６％，報２

２７﹒２元，為表現最佳藍籌；小鵬汽車（０９８６８）彈９﹒８７％，報１６５﹒８元；吉利

（００１７５）跌２﹒６６％，報２３﹒７元；廣汽（０２２３８）軟０﹒１４％，報７﹒０６

元。



＊市場關注聯儲局下周四議息結果＊



聯儲局將於下周二至三（２７日至２８日）進行議息會議，並於下周四（２９日）凌晨公布

議息結果，有鑑於局方於６月會議釋出相對「鷹派」訊號，點陣圖顯示大部分與會委員預計２０

２３年會加息兩次或以上，相較３月點陣圖時沒有官員估計到時要加息，口風已趨向轉「鷹」，

惟市場普遍預期局方於９月會議時，才會預告何時開始縮表。

另外，美國經濟分析局將於下周四同日公布第二季ＰＣＥ數據，如該數據高於市場預期，並

高過聯儲局２％的通脹目標，通脹升勢料進一步衝擊金融市場。（ｐｌ）

