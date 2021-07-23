《雷鳴天下－雷鼎鳴》夏寶龍宣示的香港新格局

《雷鳴天下》夏寶龍主任在《香港國安法》實施一周年後的講話，無疑是中央政府對香港當

前形勢作出的權威性總結。從此講話中，我們已可清楚看到，中央已為香港管治的模式設下了底

線，《二十三條》雖仍未立法，但香港已不再是一個「不設防」的城市，２０１９年那種明目張

膽的黑暴，不會容易再出現了。



夏的講話及其結構，不少論者已分析過，只談自己的一些片段性觀察。這份報告既告訴特區

政府中央對她的要求與期許，也讓港人知道中央對香港的願景，同時也以勝利者的姿態向美國的

一些政客與傳媒宣告︰你們對香港的政策錯誤，也失敗了！香港這一金融中心在國際上雖然重要

，西方不少金融界中人也害怕若香港受損會引致火燒連環船，衝擊到西方世界金融系統的穩定性

，但大多數西方政客恐怕不會太理會香港的死活，在他們眼中，若是香港不行了，反而可成為他

們用以警世的反面教材，以證明自己一套行之有效。有了國安法後，美國的官員自特朗普始，紛

紛想像着香港如何會被美國的制裁而弄得衰敗下去，但經過一年後，夏卻用數字證明香港形勢一

片大好！他的評估基本上準確，我不用他引用的數據，只想指出，自去年６月３０日國安法實施

前夕到今年７月２１日，淨流入香港的資金共３６００多億港元，這是反映投資者對香港前景信

心的最重要指標，也粉碎了資金因有國安法而大量外逃的謠言。華盛頓的觀察者應該可以看到，

美國並無能力改變中央對港的政策。對於美國政府加之於香港與內地一些官員的制裁，夏寶龍直

指毫無意義，可以「蔑視」，亦即港人所說的「睬你都傻」！



＊反中亂港人士 須摒出權力架構＊



對有意從政或參與政府管治工作的人，夏寶龍的信息也十分清晰。任何想加入管治班子的，

一定要是堅定的愛國者，對懷有反中亂港之心的人，必須徹底地排除出權力架構之外。換言之，

去參選當議員或要當官的，若不是堅定的愛國者，便絕不會被容許。夏更表明這是「鐵的底線」

，用詞非常嚴厲。這道底線當然對香港的政治生態會造成翻天覆地的影響，這與從前中央政府對

港較為放任的取態有所不同。其實從中央的角度看香港，可以把她視為一個社會各種制度的實驗

場所，倘若香港的管治模式有效，內地可借鑑，事實上過去在經濟層面上從香港借鑑過去的制度

或政策不在少數，但近年香港制度中的缺陷卻日漸暴露，幾乎把香港拖進萬劫不復的地步，在致

力一國兩制行穩致遠的原則下，把亂港的根源斬斷，不容許本來便是違反《基本法》的反中亂港

人士掌權，是遲來了但仍是必須的決定。不過，夏寶龍也說清楚一般人民無論有任何政治立場，

只要不犯法，在港可自由如常生活，但進入權力架構的，要求便高得多。



愛國是參選及當官的必要條件，但卻非足夠條件。夏的講話中對加入管治架構的人頗有期許

及要求，他們要德才兼備，能團結他人，善於破解各方面的矛盾，懂得調查研究科學決策，但我

印象最深的，卻是要求他們要有擔當，這也正是習近平所說的「為官避事平生恥」的延續，逢山

開路，遇水架橋，點中了香港公務員的死穴。



＊公僕流於死板 應學警隊敢擔當＊



近月香港評論界中，頗有對公務員的「不作為」作風有微詞。此種批評是對的，但我接觸過

很多在不同崗位工作的公務員，卻認為他們也擁有著其他國家地區公務員所沒有的優點，他們做

事一板一眼，有時流於死板，但不失為遵守規則及保護法制之人，在行政問題上，香港公務員的

效率其實頗高。我們不難找出他們效率上的一些缺點，但只要領教過其他先進國家政府服務的不

堪，便不會痛責香港的公務員。為甚麼近年香港官員的表現常招人詬病？我相信是他們沒有適應

政治上要有擔當這一要求之故。現在有了國安法神功護體，他們被胡亂攻擊的機會減低，反而當

庸官懶官會被批評，希望他們將來能更有膽識更有作為。夏寶龍講話中也有稱讚特區政府在國安

法推出後，能迅速建立相關機構，指定的法官亦到位，相關法例細則也刊憲生效。細觀這些成績

，正好反映公務員的行政效率，而不見得是政治視野或擔當。



也許公務員的不足要從學習警隊的作風中補回。夏指出警隊是香港及中國的驕傲，此言甚是

。在黑暴期間，警隊的專業及不屈不撓精神使人敬佩，他們雖被別有用心的人強加不實之詞，家

人受到欺凌屈辱，但仍沒有退縮，敢於擔當，這正是公務員要學習的精神。



很多朋友都注意到夏寶龍要告別劏房籠屋一語。但要注意，他所說的時間背景是第２個百年

奮鬥目標，亦即２０４９年１０月１日，離今天超過１萬天。解決這問題的核心是供應更多的土

地，若１萬天仍處理不了這問題，香港官員便真的無法向世人交代了。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



＊ 轉載自晴報

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