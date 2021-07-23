《鍾之日記》監管力度不減，教育科網股插

《鍾之日記》７月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股先低後高，不過在內地監管力度未減憂慮下，香江魚缸走勢仍弱，昨日（２２日）

彈近５００點後，今日幾乎蒸發全部升幅。恆指高開１７點報２７７４０點，已經是全日高位，

開市後持續向下，迅速跌穿１０日線（現處２７６２８點），最多跌逾５００點，再試俗稱牛熊

分界的２５０天線（現處２７１９８點）。尾市跌幅略為收窄，最終收報２７３２１，下跌

４０１點或下跌１﹒４５％，主板成交略增至１３９５﹒７５億元。

港交所（００３８８）急吐３﹒５％，報５２１元；海底撈（０６８６２）挫５﹒４％，為

表現最差藍籌。

盤後關注美國副國務卿舍曼周日（２５日）將展開兩日訪華行程，期間將與中國外交部部長

王毅及副部長謝鋒會面，是自今年３月後再由中美最高層官員會談。舍曼訪華前曾與多國官員討

論中國問題。



＊Ａ場連升三周，成交逾年高＊



白酒及醫藥板塊急跌，拖累滬深股市連升兩日後調整，滬綜指下午跌幅無擴大趨勢，全日收

跌０﹒６５％，報３５５０﹒４點，滬指全周累升０﹒３１％，連續第三個星期錄得小幅上升。

科技股跌幅顯著，深成指挫１﹒５３％，創業板指更瀉２﹒１％，科創５０指數跌１％。人

行全周無資金淨投放或回籠，但業績期內成交熾烈，全日兩市成交達到１３７０７億元人民幣，

是自去年７月１６日以來新高。不過，外資今日通過陸股通淨流走４６﹒６億元人民幣，終止連

續四日淨流入。



＊嚴打滴滴嚇窒平台股，騰訊美團齊跌逾２％＊



滴滴先斬後奏去美國上市，有消息指監管機構正在權衡一系列可能的懲罰措施，包括罰款、

暫停某些業務或引入一家國有投資者，甚至被迫退市或撤回其在美國的股票。隔晚美股股價插水

一成一，令港股平台股受壓。科指今急挫２﹒９６％，龍頭股騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）齊跌２﹒４％，分別報５３１元及２７３﹒２元，小米集團（０１８１０）跌近

３％，京東集團（０９６１８）跌１﹒８％，阿里巴巴（０９９８８）跌約１％。

二線平台股跌勢更顯著，嗶哩嗶哩（０９６２６）被大行調低目標價，跌９﹒１％，百度集

團（０９８８８）跌２％，而快手（０１０２４）又創新低，插近一成一，報１２９﹒５元。

內地加強監管，要求擁有大量用戶數據的公司到海外上市前必須先經網絡安全審查，外電早

前引述消息稱，到香港上市可獲豁免。英國《金融時報》引述投資銀行家表示，已與多間有意到

美國上市的中國企業溝通，協助其改往香港上市，但由於香港上市規則較嚴謹，例如有最低盈利

要求，令不少公司於今年上市的計劃，要押後到明年。



＊傳收緊教育機構上市，新東方遭洗倉觸發「冷靜期」＊



針對教育機構的政策頻出，繼內地６月禁寒暑假校外培訓後，今日網上再流傳內地禁止學科

類培訓機構上市融資，中資教育股午後全體暴瀉，尤以新東方（０９９０１）跌幅最為嚇人，曾

５次觸發市調機制，但每次「冷靜期」結束後，新東方跌幅都未見休止。新東方最終全日縮水近

４１％，盤中跌幅達五成見２５﹒２元，創回港上市後新低。新東方今年２月曾高達１５８﹒８

元高位，不過經過５個月洗禮後，以今日收市價計，股價至今已蒸發８１％。

目前內地社交媒體流傳文件截圖宣稱為「中共中央辦公廳文件」，聲稱要求學科類培訓機構

一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構資產

。外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖等方式參股學科類培訓機構。

另外，國務院本周印發文件明確五方面２５項重點任務，其中金融領域重點，推進公平競爭

審查全覆蓋，對壟斷和不正當競爭進行規範治理，當中提及依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫

藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。

其他教育股同樣重挫，新東方在線（０１７９７）、思考樂（０１７６９）雙雙插水逾

２８％，前者報５﹒９２元，後者報２﹒５３元。

《彭博》在盤後引述知情人士稱，中國考慮要求校外培訓機構轉為非營利、禁止校外培訓公

司進行ＩＰＯ。



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