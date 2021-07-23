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23/07/2021 08:49

【加碼調控】韓正：堅持房住不炒，牢牢抓住房地產金融這個關鍵

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院副總理韓正表示，要堅持房住不炒
的定位，牢牢抓住房地產金融這個關鍵，嚴格房地產企業「三線四檔」融資管理和金融機構房地
產貸款集中度管理。

＊嚴格房地產企業「三線四檔」融資管理＊

　　韓正２２日出席加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作電視電話會議並
講話．他指出，要高度重視房地產工作中的新情況新問題，堅持房子是用來住的、不是用來炒的
定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機
制，促進房地產市場平穩健康發展。
　　城市政府要切實落實主體責任，不斷完善和用好政策工具箱。要牢牢抓住房地產金融這個關
鍵，嚴格房地產企業「三線四檔」融資管理和金融機構房地產貸款集中度管理。要加快完善「穩
地價」工作機制，優化土地競拍規則，建立有效的企業購地資金審查制度。要持續規範房地產市
場秩序，切實管好中介等市場機構，堅決查處市場亂象。

＊加快發展保障性租賃住房＊

　　韓正強調，要把發展保障性租賃住房作為「十四五」住房建設的重點任務，堅持一切從實際
出發，解決好大城市的住房突出問題。要把握好保障性租賃住房的政策重點，明確保障對象，著
力做好新市民和青年人的住房保障，優先保障新市民中從事基本公共服務的住房困難群眾。堅持
「保基本」，以小戶型為主，注重實現「職住平衡」。按照「可負擔、可持續」原則，建立科學
的租金定價機制。因地制宜，以人口淨流入城市為重點，落實城市主體責任，加快發展保障性租
賃住房。

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