【中概焦點】法拉第未來一度破發收升１％，賈躍亭稱將顛覆法拉利

《經濟通通訊社２３日專訊》曾數度瀕臨破產的法拉第未來（Ｆａｒａｄａｙ

Ｆｕｔｕｒｅ）２２日正式在納斯達克掛牌上市，發行價為１３﹒７８元（美元．下同），盤前

曾暴漲５０％，開盤報１６﹒８元，較發行價上漲２２％，但開盤４５分鐘後，股價一度破發，

日低至１２﹒９１元，跌破１３元，較發行價跌６﹒３％。最終收升１﹒４５％，報１３﹒９８

元。在ＦＦ上市前，港股恆大系公司昨日漲幅擴大，恆大汽車（００７０８）漲超２０％，中國

恆大（０３３３３）漲逾１０％。恆大汽車持有ＦＦ２０％股份。

據媒體報道，公司創始人賈躍亭現身在紐約納斯達克舉行的掛牌儀式，但並未上台敲鐘。法

拉第未來的ＣＥＯ畢福康在台上敲鐘後表示，ＦＦ上市後將兌現量產承諾，未來兩年ＦＦ９１銷

量將達４萬台。他還表示，從公司的角度，賈躍亭的債權人就是普通股東。債權人信托受托人負

責管理和處理賈躍亭的債務問題，相信隨著時間的推移，債權人的欠款能夠得到償還。

賈躍亭接受媒體採訪時表示，法拉第未來制定了兩個階段的目標，第一階段是要在１２個月

內把旗下的ＦＦ９１車型實現量產，按時、高品質、高產品力地交付到全球塔尖用戶手中。實現

對邁巴赫、法拉利（Ｆｅｒｒａｒｉ）、賓利等傳統超奢華汽車品牌的顛覆，盡快達成全球塔尖

用戶市場行業第一的目標；第二階段目標是隨著後續車型的推出，用戶生態系統的逐漸形成，智

能終端收入爆發式增長，同時生態收入快速增長，ＦＦ成為主流高價值用戶市場領軍企業之一。

當被問及是否有回國的打算？賈躍亭稱：「那必須的。」他並表示，會徹底解決債務問題。

２０１７年７月，樂視爆雷後，賈躍亭以「開會」的名義飛往美國洛杉磯，此後便沒有回來。（

ｌｃ）

