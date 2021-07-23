【河南暴雨】鴻海董事長：鄭州暴雨對今年業績影響不大

《經濟通通訊社２３日專訊》富士康母公司鴻海精密工業股份有限公司今日召開股東常會，
鴻海董事長劉揚偉回應河南暴雨、芯片短缺是否會影響鴻海下半年業績時表示，現在看起來鄭州
大水對今年的業績影響不大，去除這個因素看，今年下半年的展望是樂觀的。缺料的影響有一些
，但不大。
鴻海旗下Ａ股工業富聯（滬：６０１１３８）現微升０﹒２％。（ｃｔ）
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