【加碼調控】人行：持續完善房地產金融管理長效機制

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行表示，將繼續圍繞穩地價、穩房價、穩預期目標，持

續完善房地產金融管理長效機制。

人行、住建部自去年８月出台了重點房地產企業資金監測和融資管理的「三線四檔」規則。

三道紅線是指剔除預收款後的資產負債率大於７０％、淨負債率大於１００％、現金短債比小於

１倍。按照踩線情況，地產企業被分為「紅、橙、黃、綠」四檔，「紅檔」企業有息負債規模不

能高於現有水平，「橙檔」企業有息負債年增速不得超過５％，「黃檔」企業不得超過１０％，

「綠檔」企業不得超過１５％。這一舉措有利於矯正一些房企盲目擴張的經營行為，增強自身的

抗風險能力，也有利於房地產企業形成穩定的金融政策預期。

人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，一年下來，試點企業資產負債率、淨負債率、現金短債

比三項核心經營財務指標明顯改善，負債規模穩步下降，經營融資行為更加審慎自律，整體經營

趨於穩健。

最新數據顯示，６月末人民幣房地產貸款增速比上年末回落了２﹒２個百分點，其中個人住

房貸款增速比上年末回落了１﹒６個百分點。

鄒瀾表示，整個房地產貸款的佔比下降０﹒６個百分點，其中個人住房貸款的佔比下降了０

﹒２個百分點，在房地產貸款的業務受到一定約束的同時，商業銀行把更多的精力放到了這些支

持小微、三農這些經濟薄弱的領域。還有就是支持製造業、支持科技創新這些重點領域的貸款佔

比是顯著提升的。（ｃｔ）

