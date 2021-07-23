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23/07/2021 13:33

【加碼調控】人行：持續完善房地產金融管理長效機制

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行表示，將繼續圍繞穩地價、穩房價、穩預期目標，持
續完善房地產金融管理長效機制。
　　人行、住建部自去年８月出台了重點房地產企業資金監測和融資管理的「三線四檔」規則。
三道紅線是指剔除預收款後的資產負債率大於７０％、淨負債率大於１００％、現金短債比小於
１倍。按照踩線情況，地產企業被分為「紅、橙、黃、綠」四檔，「紅檔」企業有息負債規模不
能高於現有水平，「橙檔」企業有息負債年增速不得超過５％，「黃檔」企業不得超過１０％，
「綠檔」企業不得超過１５％。這一舉措有利於矯正一些房企盲目擴張的經營行為，增強自身的
抗風險能力，也有利於房地產企業形成穩定的金融政策預期。
　　人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，一年下來，試點企業資產負債率、淨負債率、現金短債
比三項核心經營財務指標明顯改善，負債規模穩步下降，經營融資行為更加審慎自律，整體經營
趨於穩健。
　　最新數據顯示，６月末人民幣房地產貸款增速比上年末回落了２﹒２個百分點，其中個人住
房貸款增速比上年末回落了１﹒６個百分點。
　　鄒瀾表示，整個房地產貸款的佔比下降０﹒６個百分點，其中個人住房貸款的佔比下降了０
﹒２個百分點，在房地產貸款的業務受到一定約束的同時，商業銀行把更多的精力放到了這些支
持小微、三農這些經濟薄弱的領域。還有就是支持製造業、支持科技創新這些重點領域的貸款佔
比是顯著提升的。（ｃｔ）

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