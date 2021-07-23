【河南暴雨】鄭州鐵路：部分受阻旅客列車逐恢復，完全正常仍需時

《經濟通通訊社２３日專訊》據《新華社》從中國鐵路鄭州局了解到，受大暴雨影響的部分
旅客列車正在逐步恢復開行。當前，從西安方向去往商丘、徐州方向的直通高鐵列車、京廣高鐵
部分直通高鐵列車可以通行。此外，該集團公司２３日還將至少開行高鐵列車１９對。
目前，鐵路部門正在緊急搶通線路，盡快恢復運輸秩序，但此次暴雨災害影響較大，列車完
全恢復正常運行仍需時間。（ｃｔ）
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