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23/07/2021 08:25

【大國博弈】中國拒讓世衛展開次階段病毒溯源，美國表示非常失望

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國對中國拒絕讓世界衛生組織（ＷＨＯ）展開第二階段的病
毒溯源，表示非常失望。美國白宮發言人普薩基形容，中國的立場不負責任及非常危險，並沒有
履行承諾。
　　世界衛生組織早前提出再到中國進行第二階的新型冠狀病毒肺炎溯源調查。不過國家衛健委
副主任曾益新在２２日的國新辦發布會上表示，第二階段溯源計劃，既不尊重常識也違背科學，
不可能接受這樣一個溯源計劃。

＊王毅：反對疫苗民族主義、將溯源政治化＊

　　中國外長王毅在成都同葡萄牙外長席爾瓦舉行視頻對話。王毅重申，疫苗是戰勝疫情最有力
武器，中方願同葡方及其他歐洲國家就疫苗和藥物研發及公平分配等加強合作，共同反對疫苗民
族主義。他又強調，病毒溯源是嚴肅的科學問題，需要在基於事實、尊重科學基礎上，在全球範
圍內進行溯源國際合作，希望雙方共同反對借溯源問題搞政治操弄，共同抵制政治病毒，維護團
結抗疫大局。
　　席爾瓦表示，科學和政治應有各自分界，溯源是為了更好應對未來，而不是針對或指責特定
國家，主張本著科學和專業的精神開展溯源研究，不支持任何將溯源和世界衛生組織政治化的行
為。（ｊｔ）

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