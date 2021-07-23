【恒大風波】彭博：許家印面臨快刀斬亂麻的壓力，或獲國企相助

《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》報道，恆大集團（０３３３３）億萬富翁創始人肩

頭的壓力愈來愈大，一些銀行擔心這家全球負債最多的開發商可能違約而紛紛走避，該公司的債

券也跌至歷史低點。分析人士說，除非許家印加速出售資產、引入新的戰略投資者或獲得中國當

局的救助，否則資金會繼續流走。

《彭博》分析指，近年來，隨著中國政府試圖控制道德風險，當局出手相救的可能性變得更

加不確定。然而，恆大對中國１４萬億美元的經濟構成的系統性風險，意味著不能排除某種形式

的國家支持。

早前外電引述知情人士透露，恆大正在探索其旅遊和瓶裝水業務上市的可能，以籌集資金用

以償債。該公司已與顧問就旅遊部門的潛在首次公開募股進行初步會談，最快可能在明年售股。



＊中資銀行對恆大表現謹慎，港銀拒絕恆大按揭申請＊



許家印的房地產帝國周三（２１日）遭到最新的打擊，至少四家香港大型銀行暫停向恆大香

港未竣工樓盤的買家提供按揭貸款。在此之前，最近幾周有一些中資銀行對恆大態度謹慎和恆大

拖欠供應商款項的報導。

如果恆大出現重大違約，可能對中國的金融體系產生嚴重的衝擊，侵蝕對其他負債沉重的地

產公司、影子銀行、甚至部分銀行的信心。迄今為止，中國當局和國有銀行一直未表明其對恆大

的計劃，投資者只能猜測他們是否會支持恆大。

本月初知情人士透露，中國金融監管部門的官員６月末在與許家印會面時，要求其盡快化解

債務困境，避免引發金融風險。許家印告訴官員，他在尋求解決方案時一直在與地方政府交涉。

（ｊｔ）

