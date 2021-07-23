《神州縱橫－凌昆》下半年疫情及中美關係成風險源

《神州縱橫》中國上半年經濟表現略如預期，依靠外貿拉動的復甦繼續，內需動力仍不足。

展望前景疫情及中美關係是主要的不明朗因素。



＊復甦持續但內需不足＊



中國ＧＤＰ次季實增７﹒９％上半年增１２﹒７％，乃不過不失表現，即使下半年增幅減半

至６％，全年仍可如一般預期增約８％。ＧＤＰ兩年平均增５﹒３％，仍未達疫前的６％以上水

平，顯示復甦尚未完全到位，但比首季增幅稍高則表示復甦持續。分部門看第一產業兩年平均增

４﹒３％屬正常，第二產業增６﹒１％仍稍低，第三產業增４﹒９％乃偏低。這反映疫情對農業

無明顯影響，對工業曾有較大影響但已接近復原，對服務業影響仍較大令復甦較慢，主要是旅遊

集會等活動依然受限。動力來源靠外需，出口較前年也增約兩成。內需則仍弱，投資兩年平均增

４﹒４％，零售增４﹒４％，均比首季稍高，表示復甦雖持續但偏慢。展望明年，基本面有利有

不利。有利者是內需繼續回復，可帶動服務業及投資、零售等增長上升。不利者是外需的替代效

應將轉弱，隨海外生產復常訂單轉來中國將減少。當然海外經濟復常也會帶動中國出口，美國的

財政刺激措施（如失業補助等）便帶動了自華入口，上半年中美貿易勁升逾三成而遠超平均，貿

戰影響全被抹掉。另一不利因素是基數效應將壓低下半年經濟增長。除上述基本因素外，今後還

須注意疫情及中美關係變化等兩大風險源。



＊中美鬥爭將激化＊



海外疫情一如筆者所料出現波浪型發展模式。各國的不徹底封城助長了病毒變種及其汰弱留

強，又多地出現疫情大反彈。各國爭相解禁尤其放開旅遊將令情況更趨惡化，也反映了嚴峻政治

難題：民眾抗拒封城及經濟受創，令執政者面對的解封壓力重大。疫苗也有問題：面對變種效力

大減，本身可帶來嚴重副作用。同時供給不足，許多發展中國家接種率極低，民眾又基於不同原

因抗拒接種。如寄望疫苗救世的希望落空而疫情拖長，引發的國際產能重組對中國有利，故務必

把握時機提升生產效率及競爭力，令疫情的有利影響固化。同時中美關係的走勢已很明晰：拜登

在全盤接收特朗普的反華路線後再加辣，或擴大範疇或增添新措施或加重原有措施力度，也全力

拉攏別國反華，積極按美蘇冷戰模式重塑中美關係。這表示中美鬥爭還將激化，中國想由對話解

決或處理分歧乃空想，而美國已表示無計劃重啟美中經濟與安全的戰略對話。美國現安排峰會及

設置緊急熱線，只不過是為防止變成熱戰甚至核大戰。總之目前中美間不是以對話而是以鬥爭為

關係主調，中國只有重手回擊美國，才可望迫使美方有誠意對話。《資深評論員 凌昆》



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