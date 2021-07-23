【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

《經濟通通訊社２３日專訊》》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。連續第１７個交易日等額開展百億元逆回購，且是第
１６５日進行逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
本周公開市場共有５００億元逆回購到期，每日１００億元等額對沖，即是全周零投放零回
籠。（ｃａ）
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