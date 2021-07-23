【大國博弈】美國起訴９人參與中國獵狐行動，包括一名中國檢察官

《經濟通通訊社２３日專訊》在美國，多人被指參與中國當局組織的「獵狐行動」，威脅、

騷擾、監視和恐嚇一對來自中國的夫婦，要求對方回國坐牢，他們於去年１０月被起訴，罪名包

括串謀充當中國的非法代理人等。紐約的一個大陪審團周四（２２日）更新了這份起訴書，增加

起訴一個名叫涂蘭（音譯．下同）的中國檢察官，她被指是整個行動的監督者，事敗後曾要求各

人刪除所有聊天記錄。

根據美方提供資料，在本案中擔任指揮角色的是涂蘭和另一被告胡吉，後者是一名武漢公安

局的警察，胡吉與另外三名被告朱峰、朱勇及麥克馬洪合作，收集情報並找到當事人夫婦，至於

其他被告人亦被指參與了騷擾及威脅當事人的行動，例如被告鄭從英和另一個名字保密的被告曾

到當事人家門口貼上威脅字條，來自中國、本身為醫生的被告李敏君協助涂蘭把當事人的父親帶

到美國，另一被告翟永強則負責調查當事人女兒的下落。

美國司法部指，包括涂蘭、胡吉等５名被告目前在逃，麥克馬洪、鄭從英和朱勇則此前落網

，據報三人不認罪。

中國於２０１４年展開「獵狐行動」，追捕逃亡到境外及港澳的中共貪官，追回大量外逃人

員和贓款，惟美國檢方指出，未獲登記的外國政府代理人不得在美國境內秘密監控美國居民，他

們的非法行為將受到美國法律的全面打擊。（ｅｙ）（ｚｚ）

