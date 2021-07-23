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23/07/2021 13:15

【ＦＯＣＵＳ】歐央行Ｑｅｔｅｒｎｉｔｙ，加息遙無期

　　【ＦＯＣＵＳ】跟美聯儲的直接了當相比，耗費１８個月進行前瞻指引評估的歐洲央行，周
四（２２日）晚公布的７月政策決議倍顯詰屈聱牙。被形容為「繁瑣（ｃｏｎｖｏｌｕｔｅｄ）
」、「應退回重做（ｒｅ－ｄｏ）」的新表述，簡而言之看點有三：
　　一是仿效聯儲，徹底放棄預防式加息，由關注「通脹預期」轉為實際通脹；二是直認通脹已
經埋身，惟暗示可能在一段時間容忍其超出政策目標；三是最關鍵，即明言通脹需「持久」達至
２％水平才會加息。

＊加息之錨由通脹預期轉為通脹＊

　　過去幾月顯著加快ＰＥＰＰ（緊急資產收購計劃）步伐的ＥＣＢ，單從資產負債表的擴張速
度看，可謂較ＦＥＤ、ＢＯＪ更無節操。而倘若要用一個字概括最新的７月政策決議，或當屬
「Ｑｅｔｅｒｎｉｔｙ」－－永續超級寬鬆。
　　在今次７月政策會議召開前兩周，歐洲央行已宣布近２０年來首次上調通脹目標，由「接近
但低於２％」調整為「２％」，並強調對稱。昨晚結束的最新會議，因應最新通脹目標，如何修
改政策前瞻指引成為焦點。不過，儘管拉加德花了近一小時時間進行闡釋，但詰屈聱牙的政策決
議，令這一耗時１８個月的大手筆顯得有些雷聲大雨點小。
　　跟６月會議相比，除了通脹目標的變化，就要數加息之錨由「ｉｎｆｌａｔｉｏｎ
ｏｕｔｌｏｏｋ」轉為「ｉｎｆｌａｔｉｏｎ」，相當於仿效聯儲的「看到真通脹才加息」的後
視鏡做法，徹底放棄預防式加息。

＊馬斯克質問：世界將走向何方＊

　　那麼，歐元區６月最新ＣＰＩ錄按年增１﹒９％，距離２％僅一步之遙，是否預示加息已近
？答案是非也。
　　根據最新政策決議，加息的條件不單是通脹達到２％，更要「持久的（ｄｕｒａｂｌｙ）」
；而根據歐洲央行預期，２０２１－２０２３年通脹分別為１﹒９％、１﹒５％、１﹒４％，加
上行長拉加德明言「通脹壓力可能只是暫時的，中期通脹前景遠低於央行目標」，換言之，市場
預期歐洲央行啟動加息或最快要待２０２５年。
　　負利率暫望不到盡頭，「鋼鐵俠」馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）繼早前直言，「很煩惱看
到特斯拉在歐洲的銀行餘額因負利率不斷下跌，這太瘋狂了……我們肯定會將其轉移到比特幣」
後，他昨日再質疑，「負名義利率？世界將走向何方……」
　　面對「大鴿派」拉加德以吸取「過早收水」歷史教訓為名將超寬鬆政策進行到底，帶動意大
利、西班牙脆弱經濟體國家債券雞犬飛升，或加大鮑威爾下周議息會議繼續放鴿的底氣。而面對
５月通脹錄２﹒５％近十年最高，歐洲央行Ｑｅｔｅｒｎｉｔｙ又如何攪動德國９月選舉，拭目
以待。

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