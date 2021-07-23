《陶冬天下－陶冬》食品通貨膨脹

《陶冬天下》中國家庭主婦抱怨十多年了，菜籃子的開銷愈來愈大。這次輪到歐美家庭主婦

了，醃肉、雞蛋、果汁、麵包、咖啡的價錢暴漲。根據金融時報，疫情以來標準西式早餐成本上

漲了三成。



疫情導致人流、物流斷裂。農忙時候很多農場主請不到散工了；港口停運了，海上運力短缺

，運輸成本暴漲。從農產品期貨價格看，食品通脹恐怕還要持續相當一段時間。不過聯儲為首的

各大央行卻表現得非常淡定，堅信目前所見的物價上漲是暫時性的，隨著疫情緩解、基數效應消

失，通貨膨脹壓力可以恢復正常。



的確，目前所見的食品價格上升中，有一部分是因為生產暫時中斷、供應鏈錯位所造成的，

一旦生產和運輸回歸正常，部分供應短缺可能消失，價格可能回調。



不過，食品物價上漲這些年一直在上升。聯合國糧農組織的食品指數顯示，在過去十年全世

界的食品價格平均上漲了４０％。這種上漲幅度觸目驚心，大部分也無法歸咎於疫情。



近十年食品價格上漲，起源於發展中國家收入增加，或因生產線轉移、或因礦產出口上升，

發展中國家的生活水平有提高，人民對蛋白質的需求大幅上升。每一單位牛肉需要九個單位的穀

物，每一單位雞肉需要四個單位的穀物。這種對肉類需求的激增，在中國表現得極其明顯，對大

豆、玉米市場的衝擊可謂戲劇性的。



需求上漲帶來供應的增加。糧食單位面積的產量，幾乎未見上升，外延式生產擴張在巴西、

澳大利亞進行著，巴西的亞馬遜流域遭受史無前例的開採、破壞。今年巴西的自然災害，就明顯

與生態環境遭受摧殘有著直接的關聯。需求、供應、生態之間的三角平衡在一步步被破壞。



經濟大師弗里德曼有句名言，通貨膨脹永遠是貨幣現象。食品漲價，和流通貨幣大增有著密

切的關係。２００８年至今，美國聯儲的資產負債表暴升了十倍，中國人民銀行的資產負債表漲

得更多。世界上流通貨幣的增長遠遠超過資產的增長，其中食品供應的增長速度很慢，但又是必

需消費品。食品作為資產種類，正在被愈來愈多流動性所驅動。不僅游資炒作，政府也炒作，泰

國、越南、俄羅斯等政府均曾限製過本國糧食出口，以期達到操縱供應和價格的目的。



筆者認為，最新一輪食品價格上漲，雖然受到疫情因素的干擾，其核心本質還是央行濫發貨

幣的產物。雖然生產和運輸的瓶頸有一天會被打破，但是食品的零售價格易漲難跌，因為超發的

流動性覆水難收。



面對日漸上揚的物價，央行們有兩個奇怪的理論。第一個是，通貨膨脹是過渡性的，過了低

基數期，過了疫情過渡期，一切都會正常。基數期隨著時間的推移一定會過去，供應瓶頸也早晚

會消失，但是央行們的資產負債表會不會回到危機前的水平呢？只要釋放出的過度流動性不被放

回牢籠中，熱錢推高資產價格的局面就無法真正結束。



第二個是，貨幣政策的制定要看核心通貨膨脹，核心通脹不大升，政策不必調整。的確，食

品和能源供應是外生變量，並非貨幣政策可以影響到的。在正常情況下貨幣政策制定者應該著眼

於自己可以調控得到物價。但是這種說法有一個巨大的盲點。過去貨幣供應量大致穩定，新增流

動性不大，而如今進入了信用濫發的時代。貨幣超發的時代怎麼可能出現價格回歸正常呢？



更重要的是，食品價格暴漲，勢必帶起工資水平。工資上漲乃是萬般物價上漲之母，對於這

個價格傳導機制，不需要有多少經濟學知識的人也可以憑藉常識想像得到。擁有大量經濟學人才

的央行，與其說看不到問題，不如說不願意看到而已。



英格蘭銀行於１６９４年成立；美國聯邦儲備局於１９１３年成立。初始時央行多為私人性

質，第二次世界大戰後先後成為國家的貨幣當局，獨立運作於政府行政部門，專注於穩定幣值和

物價。央行的獨立性曾是戰後貨幣政策的金科玉律，不應濫發貨幣也是７０年代之後的主流經濟

學觀點，但是近十餘年，各國央行距離政策獨立漸行漸遠。過度寬鬆的貨幣政策始於格林斯潘，

他的蝸牛式加息在美國房地市場吹出巨大的泡沫，成為有毒衍生產品的溫床，不過說他是判斷失

誤起碼還有人相信。



２００８年全球金融危機爆發，世界金融體系面臨坍塌的危機，時任聯儲主席伯南克當機立

斷，通過暴力購買各類資產，穩住了市場價格和信心，挽金融狂瀾於不倒。作為危機處置，伯南

克的ＱＥ政策是可圈可點的，但是之後遲遲不肯退出ＱＥ，則是他職業生涯的一大敗筆。ＱＥ常

態化了，極度寬鬆的貨幣環境常態化了，通貨膨脹開始加速上升。



未久，新冠疫情催生出另一次市場坍塌，現任聯儲主席鮑威爾再拾ＱＥ故伎，並得到其他大

央行的一致響應。經濟穩住了，資產價格騰飛了，通貨膨脹也反彈了。歷史並不重複，卻十分押

韻。２００８年危機後的經濟復甦十分緩慢，通貨膨脹的主要表現形式是資產價格上升，尤其是

美國的股市和中國的樓市。這次經濟復甦來得快，就業市場一面還有大量失業另一面企業卻招不

到人，工資上升比較突出。



比起美國，中國的豬肉價格大幅下跌，而豬肉在ＣＰＩ指數中的權重很高。不過菜籃子愈來

愈貴也是有目共睹的。世界範圍內，食品通貨膨脹其實連著工資，並向經濟各個角落蔓延。筆者

相信，食品價格非核心通脹是錯誤的表述，它是工資上漲的源頭，成本攀升的動力，社會對立的

淵藪。《陶冬》



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