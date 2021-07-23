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23/07/2021 09:18

【香港政情】傳政府下周發信ＤＱ約６６名區議員，追薪尚未定案　

　　《經濟通通訊社２３日專訊》早前多方消息指政府將於月內安排區議員宣誓。據《星島日報
》引述消息報道，政府下星期將向大約６６名區議員發「ＤＱ信」，給予他們３日時間解釋被指
觸犯的負面清單行為，當局處理完ＤＱ區議員的情況後，才會向餘下合資格區議員發信邀請他們
參與宣誓儀式，預計８月初發宣誓信。若上述６６名區議員最終被ＤＱ，加上目前約２５０個空
缺議席，十八區區議會民選連同當然議員僅餘約１５０名區議員。

＊預計８月初發宣誓信＊

　　據報，政府下星期將以信件及電郵方式去信涉觸犯負面清單的區議員，列明他們涉觸犯負面
清單的行為，並將引用《區議會條例》第二十四條２Ａ（ｂ）取消其區議員資格，指有關行為不
符擁護《基本法》及效忠特區，又會寫明將由何時開始追討薪津。
　　消息人士指，有關區議員的行為均證據確鑿，形容「好難走甩」，當中未有辭職的涂謹申、
鄺俊宇和楊雪瑩都曾參與初選，是明顯違反負面清單的行為。

＊政府需評估追薪訴訟的勝算＊’

　　另外，早前盛傳政府會向被ＤＱ區議員追回所有薪津，觸發辭職潮，最新又傳出會大幅減辣
。《明報》引述消息報道，追薪只是政府「內部討論」的方案之一，最終使用甚麼方案要視乎法
律，而區議員是否ＤＱ及追薪程序可能要視乎不同議員的情況判斷，政府亦要評估若有議員提出
訴訟時政府的勝算，不能一概而論是否全面追薪。（ｃｌ）（ｚｚ）

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