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23/07/2021 16:50

【企業盈警】永勝醫療（１６１２）料中期純利減少約５５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》永勝醫療（０１６１２）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，純利較去年同期的９１８０萬元減少約５５％。
　　集團指，純利減少主要是由於並無新冠肺炎相關的一次性訂單，導致收入减少；主要原材料
（主要為醫用級樹脂、醫用黏合劑及印刷電路板）的採購成本大幅增加以及人民幣升值，令毛利
率受壓；中國社會保險計劃並無豁免僱主之供款；行政開支相對集團收入之百分比亦隨之上升。
（ｓｌ）

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