【企業盈警】中策集團料中期盈轉虧，錄淨虧損不多於２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》中策集團（００２３５）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月，將錄得淨虧損不多於２億元。去年同期則錄純利５２００元。

董事會預期盈轉虧，主要由於截至今年６月底止六個月估計錄得之透過損益按公允值列帳之

金融資產之淨虧損處於約１﹒５３億元之區間，相對於去年同期則錄得透過損益按公允值列帳之

金融資產之淨收益約２﹒５億元。（ｓｌ）

