【選舉改革】１５名選委會當然委員登記有效，包括王冬勝黃志祥

《經濟通通訊社２３日專訊》候選人資格審查委員會（資審會）今日在憲報刊登公告，公布

１５名獲其裁定登記為有效的選舉委員會當然委員的姓名，包括商界（第一）界別分組王冬勝、

金融服務界界別分組李月華、酒店界界別分組胡文新及地產及建造界界別分組黃之祥。

此外，還有教育界界別分組黃均瑜；醫學及衞生服務界界別分組李國棟；社會福利界界別分

組王葛鳴、李家祥及陳勇；體育、演藝，文化及出版界界別分組鄭褘；科技創新界界別分組楊建

文；同鄉社團界別分組吳換炎、周群飛、龔俊龍；基層社團界別分組潘蘇通。

該１５名獲裁定為有效的登記，為港區人大代表及港區政協委員在其有密切聯繫的相關界別

分組登記為選舉委員會當然委員。在此情況下，這１５名港區人大代表及港區政協委員將會被計

入相應界別分組的名額，而有關界別分組通過選舉產生的委員數目則相應減少。

政府發言人表示，為趕及讓總選舉主任可及時公布需由每個界別分組選出的選舉委員會委員

席位數目，資審會決定先審查以密切聯繫在其他界別分組登記的港區人大代表和港區政協委員的

登記申請。

資審會繼續審查其餘３１１份已提交的選舉委員會當然委員登記申請。（ｃｌ）

