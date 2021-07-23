【香港政情】立法會通過開設公務員學院院長一職，將公開招聘

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會財委會人事編制小組委員會通過開設公務員學院院長一

職，月薪最少２６﹒５萬元。

有報道指，警務處副處長郭蔭庶明年４月退休後，有機會出任公務員學院開設院長。

被問到公務員團隊內有否合適人選時，公務員事務局長聶德權表示，院長一職會公開招聘，

目標在今年第四季展開，明年首上任，目前很難講何人適合擔任院長，但必須要對國情有了解，

並有國際視野。（ｃｌ）（ｚｚ）

