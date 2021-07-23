《經濟通通訊社２３日專訊》合景悠活（０３９１３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利大幅增加不少於１﹒２５倍，即最少約２﹒８億元人民幣。
該集團指，純利增長主因採取積極策略進行對外拓展及收併購，以致住宅及非住宅項目的在
管總建築面積增加，而令物業管理服務收入增長，與客戶持續深入合作，以致增值服務收入增長
，以及持續深化標準化營運，並通過先進技術提升營運效率，從而帶來十分顯著的成效。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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23/07/2021 08:02
【企業盈喜】合景悠活（０３９１３）料中期盈利增最少１﹒２５倍
《經濟通通訊社２３日專訊》合景悠活（０３９１３）公布，預期截至６月３０日止中期純
利大幅增加不少於１﹒２５倍，即最少約２﹒８億元人民幣。
該集團指，純利增長主因採取積極策略進行對外拓展及收併購，以致住宅及非住宅項目的在
管總建築面積增加，而令物業管理服務收入增長，與客戶持續深入合作，以致增值服務收入增長
，以及持續深化標準化營運，並通過先進技術提升營運效率，從而帶來十分顯著的成效。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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