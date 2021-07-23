【企業盈喜】利福中國（０２１３６）料中期盈利增最少６０％

《經濟通通訊社２３日專訊》利福中國（０２１３６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增不少於６０％，至最少約１﹒５９億元人民幣。

該集團指，預期溢利增長主因內地經濟及零售消費自２０１９冠狀病毒疫情消退後持續復甦

，致使其零售銷售及於河北省聯營公司北人集團應佔溢利錄得顯著增幅。

該集團預期於８月２日公布業績。（ｗｈ）

