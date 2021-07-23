【北水炒Ｄ乜】北水淨流出３億人幣，買入中移中芯，沽出騰訊美團

《經濟通通訊社２３日專訊》恆指高開２３９點，報２７４６４點。最高升５３５點報

２７７５９點，最低升２３０點報２７４５５點。恆指收報２７７２３點，升４９９點或

１﹒８３％。

按額度計算，北水全日淨流入３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）、中芯國際（００９８１）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、微盟集團（０２０１３）。

主板成交１３７１﹒５３億元減少１２﹒６％。其中港股通成交３４７億元，佔總成交

２５﹒３％。

中國移動升２﹒８７％報５０﹒２元，北水淨買入１３﹒７億元。中芯國際升５﹒４４％報

２２﹒３元，北水淨買入４﹒３億元。香港交易所升０﹒９３％報５４０元，北水淨買入３﹒２

億元。

騰訊控股升１﹒１２％報５４４元，北水淨賣出２０﹒４億元。美團升３﹒５５％報

２７９﹒８元，北水淨賣出４億元。微盟集團升１７﹒５２％報１１﹒５４元，北水淨賣出

３﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） １３﹒７２

中芯國際 （００９８１） ４﹒３０

香港交易所 （００３８８） ３﹒２０

吉利汽車 （００１７５） ２﹒９１

贛鋒鋰業 （０１７７２） ２﹒５１



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２０﹒４４

美團 （０３６９０） －４﹒０３

微盟集團 （０２０１３） －３﹒４３

安踏體育 （０２０２０） －２﹒０５

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７９

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