《日入而息》傳銀行重新考慮恒大樓花按揭決定，內地新規教育股挫

《今天重點》﹡傳部分香港銀行正重新考慮停批恆大盤樓花按揭決定；金管局不評論銀行拒

恆大樓花按揭，業界會公平處理

﹡傳匯豐調升細價樓按息，經絡料對客戶實際供款影響微；傳銀行上調細額新

造Ｈ按息，銀公指未見有大調整空間

﹡金管局指理財通仍待內地監管決定，業務範圍等大致清晰；金管局指次季特

定分類貸款比率穩健，對銀行信貸風險管理有信心；過半高風險群組銀行員

工已接種疫苗，暫無計劃強制要求

﹡地政總署表示上水古洞地皮共接獲１２份標書

﹡選委會界別分組選舉將於９月１９日舉行；馮驊稱法例已羅列合資格團體選

民，重覆地址無問題；選舉界別分組選舉指引修訂不涉政治考慮；煽惑他人

不投票或投無效票違法，可判囚罰款；１５名選委會當然委員登記有效，包

括王冬勝黃志祥

﹡傳美菜網考慮由美國轉至香港上市，籌資數億美元



《即日市況》﹡恆指低收４０１點報２７３２１，科指跌２２１點報７２６８



《深滬股市》﹡成交破１﹒３萬億逾年高，滬指跌０﹒７％惟連升三周



《美元匯價》﹡美元未能重上９３，歐元先升後回；歐元最新報１﹒１７６０╱６３，日圓

最新報１１０﹒５１╱５３



《公司資訊》﹡百度（０９８８８）在張家港成立數據科技公司，註冊資本１５億

﹡佳明（０１２７１）附屬投得南寧市武鳴區地塊土地使用權

﹡美固科技（０８３４９）擬更改公司名稱為運鴻硅鑫集團

﹡胡祖六稱螞蟻基本面仍完好無損，距重啟ＩＰＯ「不會太久」

﹡基匯資本成立新合資運營公司，拓展互聯網數據中心業務

﹡安莉芳（０１３８８）第二季同店銷售錄得單位數按年跌幅

﹡石四藥（０２００５）子公司與上海樂純生物技術簽訂戰略合作備忘錄

﹡傳美菜網考慮由美國轉至香港上市，籌資數億美元

﹡中海外（００６８８）控股股東增持公司５０萬股股份，持股增至

５６﹒０９％

﹡中國通號（０３９６９）中標１２個軌道交通市場項目，總金額約

３３﹒３５億人幣

﹡傳部分香港銀行正重新考慮停批恆大盤樓花按揭決定



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）上半年新簽合約額按年升２０﹒４％



《中國要聞》﹡人行深圳支行：在科創、綠色金融等方面探索深港聯動；人行１００億逆回

購利率持平，全周零投放零回籠；人行表示持續完善房地產金融管理長效機

制；人行公布非銀行支付機構重大事項報告管理辦法

﹡住建部表示持續整治規範房地產市場，３年內秩序要好轉

﹡市監總局表示上半年查辦不正當競爭案件罰沒逾２億元人民幣

﹡習近平在西藏林芝考察調研

﹡發改委表示加快新型儲能發展，推鋰離子電池等技術商用

﹡李超稱將完善ＲＥＩＴｓ制度規則，吸引長線資金

﹡銀保監對浦發銀行的罰單劍指淨值產品估值不當

﹡中央發布推動中部高質量發展意見，規劃產業集群

﹡北京警方通報吳亦凡事件，路易威登宣布取消合作

﹡商務部表示加強與境外科技企業在大數據等合作；商務部就禁止進口限制進

口技術目錄修訂徵意見

﹡習近平稱繼續把農村廁所革命作為鄉村振興重要工作

﹡上海檢察院出台１９條意見為浦東引領區提供法治保障

﹡颱風「煙花」即將登陸，上海發布今年首個颱風預警

﹡台山核電廠６月故障，法電公司表示若在法國發生需關停核反應堆調查

﹡盛京銀行獲瀋陽支持國資增持，恆大控股地位或不保

﹡彭博表示許家印面臨快刀斬亂麻的壓力，或獲國企相助

﹡外媒表示跨國投行加緊將中國企業ＩＰＯ地點改香港

﹡新加坡主權財富基金：對中國科技行業持樂觀看法

﹡滴滴或被迫美國退市收挫１１％，市值跌穿５００億美元

﹡國策扶持料續利好新能源股，可留意龍源電力

﹡外匯局表示６月銀行結售匯順差２２０億美元；企業跨境融資穩中有增，售

匯率較去年略降；外匯衍生品管理匯率風險規模同比增９４％；中國經常帳

戶順差將繼續處合理均衡區間；中國外債規模穩步增加，料未來延續平穩態

勢

﹡中證監正就科創板引入做市商制度做前期準備工作；上市公司財務造假是市

場的毒瘤；中證監通報中源家居、利通電子等股價操縱案

﹡颱風「煙花」或給上海帶來６０個西湖的降水水量

﹡上海出台樓市新規，房屋受贈人應符合住房限購政策

﹡華晨汽車集團原董事長祁玉民被公訴



《寶島快訊》﹡台股收市持平，報１７５７２點



《其他消息》﹡林鄭稱同情暴徒、與警方對立者都欠警隊一個道歉；針對國安法謠言和猜測

源於對中央政府的偏見

﹡港府宣布再有六個民選區議員議席懸空，其中５人辭職

﹡傳政府下周發信ＤＱ約６６名區議員，追薪尚未定案

﹡李家超稱２３條立法內容須足以處理最極端情況

﹡警方正式起訴言語治療師總工會兩名成員，下午提堂

﹡１５名選委會當然委員登記有效，包括王冬勝黃志祥

﹡馮驊稱法例已羅列合資格團體選民，重覆地址無問題；選舉界別分組選舉指

引修訂不涉政治考慮

﹡煽惑他人不投票或投無效票違法，可判囚罰款

﹡選委會界別分組選舉將於９月１９日舉行

﹡上訴庭副庭長楊振權獲委任為截取通訊及監察事務專員

﹡六四非法集結案提訊，黎智英梁耀忠不認罪１１月開審

﹡地政總署表示上水古洞地皮共接獲１２份標書

﹡言語治療師總工會正副主席還押至下月底再訊

﹡市建局庇利街╱榮光街項目招標，下月２３日截標

﹡深股通額度全日流走３１億元，陸股通停止連續四日流入；滬股通額度全日

用近２２億元，陸股通淨流走近４７億元

﹡英媒表示前屯門區議員巫？泰抵英申請政治庇護

﹡倫敦市長宣布撥款９０萬英鎊協助移民港人適應當地生活

﹡傳匯豐調升細價樓按息，經絡料對客戶實際供款影響微

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒５２％，破頂前爭持等待突破

﹡中原按揭表示傳大行升細額Ｈ按息，影響不大銀行仍積極

﹡立法會通過開設公務員學院院長一職，將公開招聘



《大國博弈》﹡中國學者唐娟獲美國司法部撤控，曾被指隱瞞軍方背景

﹡美國起訴９人參與中國獵狐行動，包括一名中國檢察官

﹡外匯局表示美聯儲政策調整對中國跨境資本流動影響可控

﹡美指控參與「獵狐行動」中國檢察官，中方稱純屬污蔑

﹡外交表示美副卿訪華先與謝鋒主談，後安排王毅會見



《河南暴雨》﹡鄭州水災致５１人遇難，直接經濟損失６５５億元

﹡河南財險業初步估損近３９億，車險報案超１２萬件

﹡第二輪消防救援隊跨區增援，調派５１０人連夜赴河南

﹡鄭州鐵路表示部分受阻旅客列車逐恢復，完全正常仍需時

﹡穆迪表示河南洪災對國內財險公司的盈利壓力可控

﹡鴻海董事長表示鄭州暴雨對今年業績影響不大



《新冠肺炎》﹡香港新增兩宗輸入個案，本地零確診

﹡衛健委表示中國新冠疫苗接種劑次超１５億

﹡台灣增２３宗本土確診，疫情警戒從下周二起降至二級

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