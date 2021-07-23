《真知灼見－溫灼培》人民幣匯價相對穩定

《真知灼見》美元是次升浪是從６月中起步。最初美元升主要是因為美國通脹飆升，使聯儲

局各委員也相繼調升了對聯儲局加息預期，並在「點陣圖」上顯示聯儲局有機會提前於２０２３

年加息，較聯儲局最初估計要到２０２４年才加息的時間要早，從而推高了美元匯價。但踏入本

月，情況卻出現了轉變。受變種疫情影響投資者對環球經濟前景感憂慮，市場已開始不太相信聯

儲局有提早加息能力。這可從美國１０年債券孳息率急降，本周一度跌穿１﹒２厘情況可見一班

。近期美元續升明顯與避險有關，擔心疫情失控投資者因而把資金轉向美元及美債市場避險。



眾外幣中，人民幣匯價可算是最為穩定。於過去一個月約只於６﹒４５－６﹒５０兌１美元

的窄幅範圍內波動。當中原因不難理解。首先，中國在控制疫情上的能力明顯較其他國家要強。

變種病毒傳染力愈高，環球疫情愈是失控，使多國生產線停止運作，只會使更多訂單轉向中國。

其次，中國６月生產物價指數按年比高企８﹒８％。為降低入口通脹及降低國內生產商壓力，相

信中央亦樂見人民幣匯價保持一定強勢。料人民幣暫於上述範圍內波動。年底目標保持於６﹒４

兌１美元水平。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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