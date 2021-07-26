【重拳監管】高盛大削內地教育股目標價，雙減改革新政策影響重大

《經濟通通訊社２６日專訊》內地實施「雙減」改革，國務院辦公廳早前正式印發《關於進

一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。高盛發表研究報告指，認為對內

地Ｋ－１２課後輔導部門的產業結構和利潤有重大影響。高盛大幅下調新東方（０９９０１）及

新東方在綫（０１７９７）目標價，新東方在目標價由原來的１１０元，下調７４﹒５％至

２８元，評級亦由「買入」降至「中性」；而新東方在綫目標價亦被削減６２﹒９％，由原來的

１０﹒５元降至３﹒９元，評級就維持「沽售」。

高盛估計，課後輔導（ＡＳＴ）的潛在市場規模，將從２０２０年的１０００億美元，大幅

縮減至２０２５年的２４０億美元。隨著周末和冬季、夏季假期的ＡＳＴ禁令正式發布，將導致

該行對覆蓋的Ｋ－１２課後輔導在２０２１至２０２３年的收入預測，大減７０％至９０％。

該行又指，看到結構性的阻力限制了行業２０２４年後的溫和增長，主要由於教學時間將顯

著減少，同時政府不再向Ｋ－１２的ＡＳＴ授予許可，限制了擴展潛力，亦消除了新企業加入的

機會；對廣告及應用程式的限制，亦可能會削弱ＡＳＴ進一步擴大滲透的能力，尤其是線上

ＡＳＴ。（ｓｋ）



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