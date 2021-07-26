《華爾街內望》道指上日創新高破三萬五關，觀望本周大型美股業績

《經濟通通訊社２６日專訊》本周公布業績的大型科技股包括蘋果、微軟、Ｆａｃｅｂｏｏ

ｋ、亞馬遜、Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ等，上日美股三大指數收高，一週內均升逾

１％。道瓊斯指數首次升穿３５０９５點，但中概教育股急跌。

道指收市報３５０６１點，升２３８點或０﹒６８％，一週內道指升１﹒１％；納指高見１

４８４６點，收市報１４８３６點，升１５２點或１﹒０４％，一週內納指升２﹒８％；標普指

數高見４４１５點，收市報４４１１點，升４４或１﹒０１％，一週內標普５００指數升１﹒９

６％。

中概教育股大跌，受內地或加強收緊監管消息拖累，新東方開市股價直接挫六成，收報２﹒

９３０元，跌５４﹒２２％或３﹒４７０元，好未來（ＴＡＬ）低開收報６元跌７０﹒７６％或

１４﹒５２元。

科技股方面，Ｓｎａｐ上季收入升逾１倍，用戶增速達４年來新高股價急升近２４％，收報

７７﹒９７元，升２３﹒８２％或１５元。Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價創歷史新高，收高報３６９﹒

７９元，升５﹒３０％或１８﹒６元，市值首次突破１萬億美元。

市場關注本周公布美國通脹數據及周三聯儲局議息決定。（ｐｓ）

