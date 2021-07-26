《一周攻略－周進略》疫情幣策添憂，降期望免失望

《一周攻略》港股始終擺脫不了多年來的格局，既是「先天下之憂而憂」，亦是「跟跌不跟

升」，人家升多，港股只應酬式升少許；人家跌，港股跌更多。這一現象已發生好一段日子，起

碼由金融海嘯全球量寬起至今，足有１０多年了。



＊短線雖有反彈，估值明顯受挫＊



是的，短期看，港股２５０天線的支持還是挺不錯，但升至１０天線便又行人止步，如此一

來，反反覆覆的，由２月中全球擔憂通脹加劇加息退市縮表一連串的預期後，資產價格明顯打折

，風險資產估值受挫，港股一樣呈現一級級向下。

當然，說起來，亦是非戰之罪，大多數市場也有差不多問題，包括仍在領漲的美股，而其中

亦自然包括前些日子領風騷的科技股龍頭，以至一眾加密貨幣，如今都好像是領跌的一樣。



＊病毒變種，復甦受阻＊



此外，以近來全球新冠病毒有Ｄｅｌｔａ變種後，大家發現傳播力可能大增，以至對於疫情

的評估不敢樂觀，引伸至至的，自然是原本可望快將重啟的經濟活動，以及相關的復甦力度，可

能亦打了不多不少的折扣。

誠然，跟去年最差情況相比，相信目前怎說也是逐步向好的方向走，有了疫苗的接種，各地

的疫情相對可控，亦是合理預期的一部分，故此，投資者認為企業經營在消費和生產活動的正常

化下，不應太差，亦是完全合乎常理。只不過，之前大家一下子看得太好，股價所反映的改善速

度，有可能遠超過最終事態發展，則未免亦令短期股價再上衝的動力減了很多，阻力明顯存在。



＊美財策幣策本身或有抵消力度＊



無論如何，解鈴還需繫鈴人，要正面對治問題的根源，始終要疫情緩和，才可能真的帶來經

濟反彈至疫情前水平，這是起碼的共識了。

至於能否透過美國財政政策的大興土木，以至貨幣政策的持續放水，帶來進一步的推動，則

要同時思考，會否有其他抵銷力度出現，例如，財政政策的推動，一言以蔽之，在在需財，而美

國正是莫財，而集資莫非三途，不外乎加稅（此為當前美國政壇上不可行）╱加債（此為一直以

來不斷進行，已屆債台高築地步）╱貨幣政策變相包底（此為大家擔心可能發生的事），但無論

如何，上述三途，正常的經濟學推斷都知道，很容易影響經濟體系中私人部門的資源，此為其中

一個抵銷力度。

至於貨幣政策方面，美國聯儲局與市場近日頗有點互相測試又互不賣帳的態度，對於物價升

勢的解讀，以至隨後央行的取態，兩者的觀點與重點都不同，萬一分歧加大，則市場波動性添加

，亦自然打消了部分的好處。



＊創新高者氣勢遜往年＊



整體而言，以有能力創新高的美股而言，如今的氣勢亦不及之前幾年，顯然是上述貨幣政策

的擔憂所至，恐怕亦不易在今明兩年之內完全消除，投資者要相對保守地下調期望，才可避免失

望。美股如是，港股更如是。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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