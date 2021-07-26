《套期保值－蕭猷華》恒指本周考驗２６８００點

《套期保值》上周五（２３日）美股連續第三個交易日上升，三大指數均創收市新高，美國

企業陸續發布第二季業績，標普５００指數成分股中，已發布的１２０間公司，８８％企業的業

績超過預期，整體利潤同比增長７８﹒１％，較預期５４％為佳。市場關注本周公布業績的大型

科技企業，包括特斯拉、蘋果、微軟和亞馬遜等。此外，美國聯儲局本星期將會舉行議息會議，

預期利率和買債規模不變，市場關注聯儲局主席鮑威爾的會後聲明，尋找何時收緊貨幣政策的線

索，筆者認為聯儲局將一如既往，表示美國現時經濟，仍未達到收緊貨幣政策的門檻。



上周四（２２日），歐洲央行公布利率決議，維持三大利率不變，維持購買１﹒８５萬億歐

元債券，作為緊急抗疫購債計劃的一部分。此外，通脹仍低於管理委員會的目標２％，區央行表

示將會實行寬鬆貨幣政策一段時間，最新通脹預測指出，２０１９年底整體通脹率為１﹒９％，

２０２２年為１﹒５％，２０２３年為１﹒４％。



雖然美股屢創新高，但港股仍然受到內地提升監管政策出台，恆指在２５０天線穿梭。另一

方面，８月２日起港府將會調高股票交易印花稅０﹒０３％至０﹒１３％，交易成本增加，預計

對短線投資者有一定影響。此外，北水上周累計淨流走１７２億元，利淡消息仍然籠罩下，投資

者增加現金為主，恆指考驗支持２６８００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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