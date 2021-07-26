《專家之言－葉尚志》盤面弱勢有所加劇，調整壓力出現擴散

《專家之言》港股彈了一天後上周五（２３日）又再出現回壓，恆指跌了４００點，又再跌

回１０日線２７６２８點以下，仍在延續總體向下的發展趨勢。正如我們近期指出，港股的資金

流向依然處於不利狀態，港股通已連續五日錄得淨流出，在周五再流出接近４９億元，情況對港

股盤面繼續構成了壓力。而在持續偏弱狀態遲遲未能改善下，市場氣氛已逐步變得低迷，回吐調

整壓力亦見有所加劇並且擴散，其中，前期強勢板塊如體育用品股出現了集體下跌，但建議可以

關注趁低吸納的機會。

恆指出現平開低走，在盤中曾一度下跌５０２點低見２７２２２點，險守２５０日線２７１

９８點，但彈性還是來得比較疲弱，權重指數股持續受壓，騰訊（００７００）和美團－Ｗ（０

３６９０）分別跌逾２％，而中資電訊營運商有成為資金避險目標的跡象，可以多加留意。恆指

收盤報２７３２２點，下跌４０２點或１﹒４５％。國指收盤報９８３９點，下跌１６８點或１

﹒６７％。另外，港股主板成交金額有１３９５億多元，而沽空金額有１９７﹒６億元，沽空比

例１４﹒１６％。至於升跌股數比例是６１３：１１１４，日內漲幅超過１１％的股票有４４隻

，而日內跌幅超過１０％的股票有３６隻。



＊強勢體品股集體下跌，可趁低吸納＊



目前，港股仍在延續由７月開始展現的向下趨勢，跟不上外圍股市的情況愈來愈明顯，估計

是受到資金外流的壓力所影響，港股通的持續淨流出、以及港匯的進一步轉弱，都是影響因素。

事實上，盤面的積弱狀態已見凸顯，其中，前期強勢板塊如體育用品股出現了集體下跌，安踏（

０２０２０）和李寧（０２３３１）分別跌了４﹒５５％和８﹒２６％，都創出了月內新低。然

而，在每一波大盤的下跌過程中，強勢股往往是最後一個跌下來的，但也將會是第一個彈起來的

。因此，對於體育用品股目前的下跌調整，建議可以關注趁低吸納的機會，我們相信內需消費股

仍將是下半年的主題之一。



＊資金流入電訊股避險，留意中移動中電信＊



另一方面，中資電訊營運商有成為資金避險目標的機會，其業務的穩定性以及高派息，有望

成為跌市中資金流入的對象。事實上，中移動（００９４１）已可以體現出抗跌力，在月內恆指

下跌逾５％的情況下，其股價能夠出現同期逾３％的漲幅。中移動在周四已出現了放量上升的情

況，相信資金已有流入的跡象。至於同一板塊裏的中電信（００７２８），公司宣布發行Ａ股已

獲得了中證監的審核通過，估計最快在８月可以掛牌上市，對於現時市帳率不足０﹒６倍的Ｈ股

估值，可以帶來修復提升，建議可以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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