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即市新聞

26/07/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》盤面弱勢有所加劇，調整壓力出現擴散

　　《專家之言》港股彈了一天後上周五（２３日）又再出現回壓，恆指跌了４００點，又再跌
回１０日線２７６２８點以下，仍在延續總體向下的發展趨勢。正如我們近期指出，港股的資金
流向依然處於不利狀態，港股通已連續五日錄得淨流出，在周五再流出接近４９億元，情況對港
股盤面繼續構成了壓力。而在持續偏弱狀態遲遲未能改善下，市場氣氛已逐步變得低迷，回吐調
整壓力亦見有所加劇並且擴散，其中，前期強勢板塊如體育用品股出現了集體下跌，但建議可以
關注趁低吸納的機會。　
　　恆指出現平開低走，在盤中曾一度下跌５０２點低見２７２２２點，險守２５０日線２７１
９８點，但彈性還是來得比較疲弱，權重指數股持續受壓，騰訊（００７００）和美團－Ｗ（０
３６９０）分別跌逾２％，而中資電訊營運商有成為資金避險目標的跡象，可以多加留意。恆指
收盤報２７３２２點，下跌４０２點或１﹒４５％。國指收盤報９８３９點，下跌１６８點或１
﹒６７％。另外，港股主板成交金額有１３９５億多元，而沽空金額有１９７﹒６億元，沽空比
例１４﹒１６％。至於升跌股數比例是６１３：１１１４，日內漲幅超過１１％的股票有４４隻
，而日內跌幅超過１０％的股票有３６隻。

＊強勢體品股集體下跌，可趁低吸納＊
　
　　目前，港股仍在延續由７月開始展現的向下趨勢，跟不上外圍股市的情況愈來愈明顯，估計
是受到資金外流的壓力所影響，港股通的持續淨流出、以及港匯的進一步轉弱，都是影響因素。
事實上，盤面的積弱狀態已見凸顯，其中，前期強勢板塊如體育用品股出現了集體下跌，安踏（
０２０２０）和李寧（０２３３１）分別跌了４﹒５５％和８﹒２６％，都創出了月內新低。然
而，在每一波大盤的下跌過程中，強勢股往往是最後一個跌下來的，但也將會是第一個彈起來的
。因此，對於體育用品股目前的下跌調整，建議可以關注趁低吸納的機會，我們相信內需消費股
仍將是下半年的主題之一。

＊資金流入電訊股避險，留意中移動中電信＊
　
　　另一方面，中資電訊營運商有成為資金避險目標的機會，其業務的穩定性以及高派息，有望
成為跌市中資金流入的對象。事實上，中移動（００９４１）已可以體現出抗跌力，在月內恆指
下跌逾５％的情況下，其股價能夠出現同期逾３％的漲幅。中移動在周四已出現了放量上升的情
況，相信資金已有流入的跡象。至於同一板塊裏的中電信（００７２８），公司宣布發行Ａ股已
獲得了中證監的審核通過，估計最快在８月可以掛牌上市，對於現時市帳率不足０﹒６倍的Ｈ股
估值，可以帶來修復提升，建議可以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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