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26/07/2021 13:38

港股午後續瀉，現挫９１５點報２６４０６點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》受累市場對科網股及中資教育股負面消息的憂慮，港股今早氣
氛悲觀，恆指早段表現弱勢跌７９４點報２６５２７點。科網股午後跌勢有所擴大，大市受累續
瀉，現挫跌９１５或跌３﹒３５％報２６４０６點，主板成交１６１１﹒１１億元。國企指數報
９４０９，跌４２９點或跌４﹒３６％。恆生科技指數報６７６８，跌５００點或跌６﹒８８％

　　Ａ場方面，上證綜合指數報３４４４，跌１０６點或跌２﹒９９％，成交４７４７﹒６５億
元人民幣；深證成份指數報１４４９８，跌５３０點或跌３﹒５３％，成交５９０９﹒６３億元
人民幣。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈　（０６８６２）　　　３３﹒６０元　　跌１９﹒３３％
　　碧服　　（０６０９８）　　　６０﹒９５元　　跌１４﹒６４％
　　阿里健康（００２４１）　　　１２﹒６４元　　　跌９﹒９７％
　　美團　　（０３６９０）　　２４６﹒６０元　　　跌９﹒７４％
　　藥明　　（０２２６９）　　１１７﹒９０元　　　跌９﹒１０％

　　騰訊　　（００７００）　　４９０﹒６０元　　　跌７﹒６１％
　　阿里　　（０９９８８）　　１９２﹒３０元　　　跌６﹒２９％
　　金沙　　（０１９２８）　　　　　　２８元　　　跌４﹒９２％
　　中生製藥（０１１７７）　　　６﹒６５０元　　　跌４﹒８６％
　　銀娛　　（０００２７）　　５４﹒２５０元　　　跌４﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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