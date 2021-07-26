恒指跌７８０點，教育股勁瀉，科技股領跌藍籌

《經濟通通訊社２６日專訊》恆指大跌７８０點，最多一度跌逾８００點，再度失守２５０

天牛熊線。內地反壟斷監管持續發酵，國家市場監管總局上周六（２４日）公布，因騰訊（００

７００）排除限制競爭，推行獨家音樂版權，對其處以５０萬元人民幣罰款，又勒令騰訊及其關

聯公司３０天內解除獨家音樂版權，騰訊現跌超過５％，報５００元。



＊重磅藍籌大跌拖累＊



其餘藍籌重磅科技股一齊插水，美團（０３６９０）跌７﹒９８％，報２５１﹒４元，阿里

（０９９８８）跌４﹒５８％，報１９５﹒８元，上述３股合共令恆指跌超過３００點。

另外，藍籌跌幅最大為海底撈（０６８６２），現價跌１５﹒８５％，報３５﹒０５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２０﹒４３％。該股成交約２８７１萬股，涉資１０﹒０８

億元。海底撈公布盈喜，預期公司截至６月３０日止中期盈利介乎８０００萬至１億元人民幣，

去年同期虧損約９﹒６５億元人民幣，但較市場預期差。

教育股方面，國務院辦公廳近期發佈《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培

訓負擔的意見》，內容包括外資不得通過合約安排等方式擁有學科類培訓機構的所有權，現有由

外資參股的公司需要整改有關情況；上市公司不得籌集資金投資於教授義務教育學科的業務。



＊教育股沽壓持續＊



新東方（０９９０１）公布指，將會遵循《意見》精神及遵守相關規則及法規，但就預期該

等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。新東方現價跌３６

﹒４９％，報１９﹒１８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６２﹒２８％。其餘全線教

育股亦大幅急挫，新東方在綫（０１７９７）跌３１﹒７６％，報４﹒０４元，思考樂（０１７

６９）跌４０﹒７１％，報１﹒５元，卓越教育（０３９７８）跌３７﹒７４％，報０﹒６６元

，２１世紀教育（０１５９８）跌１６﹒１％，報０﹒４９５元。

現時，恆生指數報２６５８９，跌７３２點或跌２﹒６８％，主板成交１１６９﹒０５億元

。國企指數報９５０９，跌３２９點或跌３﹒３４％。恆生科技指數報６８８８，跌３７９點或

跌５﹒２２％。

即月期指新報２６６０４，跌６６８點，高水１５點。即月國指期貨報９５１７，跌３０１

點，高水７點。即月科指期貨新報６８８２，跌３５１點，低水５點。

上證綜合指數報３４７３，跌７７點或跌２﹒１８％，成交３８８４﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１４６５３，跌３７５點或跌２﹒５０％，成交４８４２﹒０３億元人民幣

。



表列十大跌幅藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈（０６８６２） ３５﹒０５元 跌１５﹒８５％

碧桂園服務（０６０９８） ６３﹒１５元 跌１１﹒５５％

阿里健康（００２４１） １２﹒８０元 跌８﹒８３％

美團（０３６９０） ２５１﹒４０元 跌７﹒９８％

藥明（０２２６９） １１９﹒７０元 跌７﹒７１％

騰訊（００７００） ５００﹒００元 跌５﹒８４％

阿里（０９９８８） １９５﹒８０元 跌４﹒５８％

金沙（０１９２８） ２８﹒１５元 跌４﹒４１％

平保（０２３１８） ６８﹒２０元 跌４﹒３５％

中生製藥（０１１７７） ６﹒７０元 跌４﹒１５％

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表列教育股相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方（０９９０１） １９﹒１８０元 跌３６﹒４９％

新東方在線（０１７９７） ４﹒０４０元 跌３１﹒７６％

思考樂（０１７６９） １﹒５００元 跌４０﹒７１％

卓越教育（０３９７８） ０﹒６６０元 跌３７﹒７４％

天立（０１７７３） １﹒７８０元 跌３０﹒７４％

２１世紀教育（０１５９８） ０﹒４９５元 跌１６﹒１０％

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（ｌｃ）

