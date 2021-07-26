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即市新聞

26/07/2021 17:02

《盤後部署》港股今收瀉逾千點，料恒指本周受累科網股挫穿二萬六

　　《經濟通通訊社２６日專訊》受累市場對科網股及中資教育股負面消息影響，港股氣氛悲觀
恆指今早低開４９６點報２６８２５點，其中科網股、賭股、中資教育股等跌勢強勁。港股今日
最終瀉逾千點，收報２６１９２，跌１１２９點或跌４﹒１３％，主板成交２６８２﹒４６億元
。國企指數報９３５５，跌４８３點或跌４﹒９２％。恆生科技指數報６７９０，跌４７７點或
跌６﹒５７％。
　　Ａ股兩市方面亦弱勢，上證綜合指數報３４６７，跌８２點或跌２﹒３４％，成交
６３９０﹒６１億元人民幣；深證成份指數報１４６３０，跌３９７點或跌２﹒６５％，成交
７７９８﹒７４億元人民幣。

＊料港股本周大機會跌穿二萬六關＊

　　港股今日終瀉逾千點跌近２６０００點關口，午後科技股表現未見反彈，可見中央對行業整
改的陰霾仍然強勁，相信本周大市仍會受累科網股負面氣氛影響。在市場未有正面消息出爐前，
料本周或有較大機會跌穿二萬六關口續下行。
　　另外，投資者需要關注教育及科技股的監管風險之外，內房股目前亦有暗湧，恆大
（０３３３３）風險因素未消散，對整個行業的影響因素未能消除，再者內地傳監管部門規管內
房企業買地金額，不得超過年度銷售額４成，即意味防止房企屯地，對房地產事業的成本有機會
提升，繼而影響到整體盈利（ｊｃ）

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