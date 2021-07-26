《台股攻略－黃振宇》亞股走弱，台股險守１７４００點

《台股攻略》雖然美股上周五（２３日）大升，帶動台股加權指數今（２６日）早段重上

１７６００點關口，但隨著亞洲股市普遍下跌，台股亦不能獨善其身。電子權值股及貨櫃股等中

段下跌，將指數逐步回落，指數最終回落至１７４０４點收市，跌１６９點，而成交金額縮減至

新台幣４５５６億元，全日高低波幅達超過２００點。

主要電子權值股今日走勢疲弱，台積電今早雖然一度站上新台幣５９１元，但及後掉頭向下

，收新台幣５８０元，跌０﹒９％。鴻海收新台幣１１０元，跌０﹒５０％；聯發科收新台幣

９２３元，跌１﹒１％。雖然電子權值股下跌，但ＩＣ設計股則受到資金青睞而逆市上升，創惟

、禾瑞亞、沛亨、新唐、矽創升至漲停，原相及智原升８％，鈺創及譜瑞─ＫＹ升７％，而聯陽

、安國、立積及茂達均升超過５％。航運股走勢慘淡，貨運三雄的萬海跌停收新台幣

２１６﹒５０元；長榮收新台幣１４０﹒５元，跌８﹒８％；陽明收新台幣１３６元，跌

６﹒５％。散裝航運股亦一片愁雲慘霧，四維航跌７﹒９％，而中櫃、慧洋─ＫＹ、裕民、新興

及台航跌幅亦超過４％。

後市展望，雖然台灣本土疫情開始降溫，但外圍依然疫情反覆，而本周三（２８日）美股的

蘋果公司及輝瑞等公布業績，美聯儲局亦於本周四舉行議息會議，相信上述資料公布前，料台股

持續波幅。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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