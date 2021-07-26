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26/07/2021 09:26

《窩輪豪情－梁業豪》買指數牛證博大市回升須注意甚麼？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能
源業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為普拉達
（０１９１３）、新奧能源（０２６８８）與ＥＳＲ（０１８２１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選騰訊（００７００）、快手（０１０２４）與網易（０９９９９）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與原材料業。此外，恆生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為普拉達、中銀香港（０２３８８）與
新奧能源，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證
超短線圖利時應參考的股票，則宜首選騰訊、網易與快手。
　　上周五（２３日）港股呈現龐大的沽壓，下跌動力再度來自內地監管制度。今天（２６日）
開市後，我們應留意相關股票的沽盤會否減弱，以及一些大型指數成分股的大戶買家會否入市還
擊。有意買入指數牛證博大市回升者，應耐心等候指數期貨小時圖形勢有明顯跡象轉好時，才伺
機入市行動。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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