《窩輪豪情－梁業豪》買指數牛證博大市回升須注意甚麼？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能

源業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為普拉達

（０１９１３）、新奧能源（０２６８８）與ＥＳＲ（０１８２１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選騰訊（００７００）、快手（０１０２４）與網易（０９９９９）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與原材料業。此外，恆生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為普拉達、中銀香港（０２３８８）與

新奧能源，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證

超短線圖利時應參考的股票，則宜首選騰訊、網易與快手。

上周五（２３日）港股呈現龐大的沽壓，下跌動力再度來自內地監管制度。今天（２６日）

開市後，我們應留意相關股票的沽盤會否減弱，以及一些大型指數成分股的大戶買家會否入市還

擊。有意買入指數牛證博大市回升者，應耐心等候指數期貨小時圖形勢有明顯跡象轉好時，才伺

機入市行動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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