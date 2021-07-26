港股午後挫千點，新經濟股插水，內地股市急瀉資金出逃



《經濟通通訊社２６日專訊》上周五美股三大指數再創新高，不過內地當局對教育及科網行

業出招監管，以致大市氣氛轉趨悲觀，更於午後跌超千點。恆指裂口低開４９６點，報

２６８２５，失守牛熊線。午後ＡＴＭ跌勢加劇，其中騰訊（００７００）曾插逾７％，美團

（０３６９０）跌超一成一，令恆指愈跌愈深，跌超一千點，為２月２６日以來首次，現時報

２６３１９，跌１００２點或跌３﹒６７％，主板成交２３１１﹒４１億元。國企指數報

９４０６，跌４３２點或跌４﹒４０％。恆生科技指數報６８４３，跌４２４點或跌

５﹒８５％。

Ａ股市場午後加速下挫，資金加速出逃，目前兩市成交已達一萬億元人民幣，連續第四日突

破萬億，上證綜合指數報３４６７，跌８２點或跌２﹒３４％，成交６３９０﹒６１億元人民幣

。深證成份指數報１４６３０，跌３９７點或跌２﹒６５％，成交７７９８﹒７４億元人民幣。

重磅股齊挫，騰訊（００７００）跌７﹒２３％，報４９２﹒６元；美團（０３６９０）跌

１１﹒１３％，報２４２﹒８元；阿里（０９９８８）跌５﹒６５％，報１９３﹒６元；港交所

（００３８８）跌３﹒７４％，報５０１﹒５元；匯控（００００５）跌１﹒０５％，報

４２﹒５元；友邦（０１２９９）跌１﹒５８％，報９３﹒４元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈 （０６８６２） ３４﹒３５元 跌１７﹒５３％

碧桂園服務（０６０９８） ５９﹒５５元 跌１６﹒６０％

美團 （０３６９０） ２４２﹒４０元 跌１１﹒２７％

阿里健康 （００２４１） １２﹒５２元 跌１０﹒８３％

藥明 （０２２６９） １１６﹒９０元 跌９﹒８７％



騰訊 （００７００） ４９２﹒４０元 跌７﹒２７％

金沙 （０１９２８） ２７﹒６５元 跌６﹒１１％

阿里 （０９９８８） １９３﹒６０元 跌５﹒６５％

銀娛 （０００２７） ５４﹒２０元 跌５﹒００％

平保 （０２３１８） ６８﹒００元 跌４﹒６３％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方在線（０１７９７） ３﹒９９元 跌３２﹒６０％

京東健康（０６６１８） ８５﹒２５元 跌１５﹒５９％

網易（０９９９９） １５０﹒３０元 跌１３﹒１２％

明源雲（００９０９） ３０﹒２５元 跌１２﹒７０％

萬國數據（０９６９８） ６０﹒７０元 跌１２﹒０９％



嗶哩嗶哩（０９６２６） ７２５﹒００元 跌１１﹒５９％

美團（０３６９０） ２４２﹒８０元 跌１１﹒１３％

快手（０１０２４） １１５﹒１０元 跌１１﹒１２％

微盟（０２０１３） ９﹒７１元 跌１０﹒５９％

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（ｐｌ）

