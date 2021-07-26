《談國論企－黎偉成》法定數字人民幣先內而外佳策

《談國論企》中國人民銀行於２０２１年７月１６日發表的《白皮書》，指出數字人民幣是

人民銀行發行的數字形式的法定貨幣，與實物人民幣等價和具有價值特徵和法償性，和會建設更

具體的法律法則，以促進國內大循環之暢通，成為國民經濟構建新發展格局提供有的支撐，更要

反洗錢、反恐融資，積極與探索改善跨境支付，乃十分重要的金融革新。



＊降相關收費成本力促零售支付消費＊



歸納人民銀行的數字人民幣研發工作小組，於是日發表《中國數字人民幣的研發進展白皮書

》（簡稱《白皮書》），對中國的貨幣金融革新，和此舉對國民經濟的發展，有十分重大的影響

和助，重點有：

最重要的，當然是（一）此為法定貨幣。《白皮書》明確指出「數字人民幣，是人民銀行發

行的數字形式的法定貨幣」，發行權屬於國家的同時，更規定由（１）「指定運營機構參與運營

」；（２）「以廣義帳戶體系為基礎，支持銀行帳戶綜合功能」（３）「與實物人民幣等價，具

有價值特徵和法償性」。此為法定地位。

有了官方確認的法定地位，數字人民幣更被標明為（４）主要定位於現金類支付憑證

（Ｍ０），將「與實物人民幣長期並存」，都是央行對公眾的負債，具有同等法律地位和經濟價

值；與實體人民幣並行發行，人民銀行會對二者共同統計，協同分析，統籌管理。是之為監理層

面，目的當然是要使之在法例底下運作。

另一個重點，為應用方面。各主要國家或經濟體系研發央行數字貨幣各有不同重點，有的側

重「批發」交易，有的重視提高「零售」系統效能，而（二）數字人民幣在中國國內的應用和運

作，兩個方面俱全，其中（Ｉ）「零售型」央行數字貨幣，向公眾發行，用於日常交易的零售支

付。《白皮書》強調「數字人民幣是一種面向社會公眾發行的零售型央行數字貨幣，其推出將立

足國內支付系統的現代化，充分滿足公眾日常支付需要，進一步提高零售支持系效能，降低社會

零售支付成本」；我認為此策的重大意義在於：（ｉ）電子支付在中國現時已是相當流行，所涉

的是實體人民幣，在交收及結算上總有一定的額外成本支出，商業銀行總要向應用的零售商戶收

取相對較高的費用；此在統計上未有實際類分，難以作出言微的貨幣研究和政策制定。

由是（ｉｉ）人行推出的數字人民幣，予公眾應用於零售支付，而公眾可以把部分實體人民

幣，換作數字人民幣，以供電子支付零售購物之用，會更為方便，不僅相關成本可以降低，更重

要的是可以通過Ｍ０具體收集、研究、分析相關情況，和制定貨幣政策，而以Ｍ０定位，好處是

不計付利息，是為降低銀行存款的競爭之因，亦為此一支付系統最大優勢。尤其是此如《白皮書

》所言：可支持零售支付領域可靠穩健、快速高效、持續創新、開放競爭的金融基礎設施，支撐

中國數字經濟發展，提升普惠金融發展水平，當然是提高貨幣及支付體系運行效率。

此因有（ＩＩ）「批發型」央行數字貨幣的配合。這主要面向商業銀行等機構類主體銀行，

多用於大額結算，而數字化零售支付體系中，和指定運機構的電子帳戶資金具有通用性，共同構

成現金類支付工具。此為零售業可以減低對銀行的收費支付之因。



＊跨境支付可減美元作用抗美帝壓力＊



要指出，《白皮書》強調：「商業銀行和持牌非銀行支付機構在全面持續遵守合規（包括反

洗錢、反恐怖融資）及風險監管要求，且獲央行認可支持的情況下，可以參與數字人民幣支付服

務體系，並充分發揮現有支付等基礎設施作用」，此語的重點當然是「反洗錢」和「反恐怖融資

」，間接打擊每每有此行之所謂「加密貨幣」。

至於（三）跨境支付，更有十分重大的意義，因這使人民幣從實體貨幣加上數字貨幣加快國際化

發展；強化數字人民幣跨境支付，當然要強化解決及處理所涉的貨幣主權、外匯管理政策、匯兌

制度安排和監管合規要求等眾多複雜問題，而這又正正是國際社會共同致力推動解決的難題。

更重要的是，各國的數字貨幣發展和跨境國際性支付，對美元的需求，肯定會逐步減少，使

美帝國霸權主義的惡性劣行，減少重大依付，利好世界政經漸次合法、合理、平衡和互利的發展

。（評《中國數字人民幣的研發進展白皮書》，上篇）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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