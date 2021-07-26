《異動股》新東方挫一成半續創新低，內地禁學科培訓機構上市融資

《經濟通通訊社２６日專訊》新東方（０９９０１）現價跌１４﹒９％，報２５﹒７元繼續

創新低，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４９﹒４６％。

中國對教育培訓行業的監管再升級。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕

義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，對義務教育學科類校外培訓關閉資本大門

。《意見》一律禁止學科類培訓機構上市融資，不得通過發行股份或支付現金等方式，購買學科

類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式入股

學科類培訓機構，已違規的要進行清理整治。

另外，集團指，公司在提供教育服務時，將遵循《意見》精神及遵守相關規則及法規，現正

考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生

重大不利影響。公司將就致力遵守《意見》及任何相關規則及法規積極尋求政府當局的指導及配

合政府當局的行動。

教育股票齊齊重挫。新東方在線（０１７９７）跌１４﹒８６％，報５﹒０４元，以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅３８﹒７６％；希望教育（０１７６５）跌６﹒１％，報１﹒５４

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒９８％。

現時，恆生指數報２６８２５點，跌４９６點或跌１﹒８２％，主板成交３６﹒８８億元。

國企指數報９６４６點，跌１９２點或跌１﹒９６％。恆生科技指數報７０３８點，跌２２９點

或跌３﹒１６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方 （０９９０１） ２５﹒７０元 跌１４﹒９０％

中匯 （００３８２） ６﹒５０元 跌 ２﹒９９％

新東方在線（０１７９７） ５﹒０４元 跌１４﹒８６％

東方教育 （００６６７） ８﹒８６元 跌 ３﹒１７％

中教 （００８３９） １４﹒８６元 跌 ３﹒００％

希望教育 （０１７６５） １﹒５４元 跌 ６﹒１０％

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（ｋｓ）

