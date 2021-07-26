《午市前瞻》港股曾跌逾八百點，黃偉康：後市或下試２５８００點

《經濟通通訊社２６日專訊》恆生指數半日收市報２６５２７，跌７９４點或２﹒９１％，

主板成交１２９４﹒３４億元。恆生中國企業指數報９４７９，跌３５９點或３﹒６６％。恆生

科技指數報６８５４，跌４１４點或５﹒７％。



＊黃偉康：恆指跌穿年內低位失支持，消息面致市況更為波動＊



受累市場對科網股及中資教育股負面消息影響，港股今早氣氛悲觀恆指曾急挫逾８００點低

見２６４６４點。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股上周受美股升勢以

及人行放水的消息帶動微升，然而市場突出負面消息再致市場氣氛轉差。首先有關恆大債務問題

，市場憂慮公司償還美元債能力，若相關債務有槓桿或對公司，以致行業、市場有更大影響。其

次，中央對教育行業整改亦影響大市氣氛，黃偉康指中央整改原因是行業對人民生活成本產生影

響，現時大眾憂慮中央會將矛頭指向其他同樣會影響民生的行業，例如是醫療板塊等，屆時或出

現「火燒連環船」的情況，他相信要待中央公布更明確整改目標或進程，才會有效降低市場憂慮

。

黃偉康指恆指現於技術面上已跌穿大部份支持位，如２５０天線約２７２００點，與年內低

位約２７０７９點水平，大市於圖表上已暫無支持位，他料大市技術上或會下試二萬六關甚至２

５８００點。惟要留意的是，近期市場消息料致大市大幅波動，他提醒投資者宜作心理準備面對

有關消息對大市的影響。（ｊｃ）

