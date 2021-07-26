《娥姐錦囊－張賽娥》恒大收縮規模可自救，中央未必要出手

《娥姐錦囊》恆大（０３３３３）債務危機持續發酵，市場擔心事件或引發系統性風險，並

關注中央或國企會否出手相助。雖然恆大債台高築，但內房市場需求殷切，加上恆大在房產市場

的聲譽，相信集團將可透過減少高價買地、加快賣樓、出售資產、分拆業務，甚至尋求友好幫助

來拆彈，可以肯定的是恆大此後必需放慢擴張步伐，固本培元，方可自救。

內地當局堅持「住房不炒」原則，但自住及投資需求始終很大，為恆大業務提供支持，即使

恆大資金鏈緊張，也未至出現資不抵債的情況。至於中央最終會否出手，視乎當局對事件的評估

，暫時相信內銀壞帳不會因此大增，但恆大日後在新增貸款方面，將較前保守。近日有消息指，

恆大正探索分拆其旅遊及瓶裝水業務上市，亦不失為集資良方。

恆大上周四（２２日）公布，與廣發行已解決財產保全裁定事宜，刺激恆大股價扭轉三連跌

，一度反彈近１１﹒５％，收市升７﹒９％至７﹒８１元，惟集團流動性隱憂未除，上周五（２

３日）股價再度回落７％。如果股民對恆大後市有信心，可以考慮趁低吸納，否則不宜沾手，以

免要食「驚風散」。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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