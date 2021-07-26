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即市新聞

26/07/2021 15:45

《美元走勢－羅明立》美匯９３以上阻力仍大，市場觀望聯儲議息

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒５８　　　１１０﹒２０　　　１１０﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８９　　　１﹒１７６３　　　１﹒１７８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７６１　　　１﹒３７３７　　　１﹒３７５９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２０２　　　０﹒９１７６　　　０﹒９１７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７５０　　　７﹒７６８７　　　７﹒７７４６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（２３日），歐元區及德國公布７月份ＰＭＩ製造業與服務業ＰＭＩ均
略高於預期，主要是受益於疫苗接種加快，區內多個國家取消邊境限制，刺激了需求。不過，英
國的同類數據卻明顯回落，加上當地及歐洲多國近期受到變種病毒擴散的困擾，市場擔心區內可
能會重推封鎖措施，或許會打擊經濟復甦勢頭，英鎊及歐元反彈力度仍然欠佳。
　　美匯指數維持區間震盪，９３以上阻力仍大。美國１０年期國債收益率反彈近１﹒３％。市
場對聯儲局提早加息的憂慮有所紓緩，但關注本周的議息會議會否提出未來減少買債的暗示。估
計會議前匯市將窄幅上落，不妨小注博非美反彈。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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