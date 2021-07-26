《美元走勢－羅明立》美匯９３以上阻力仍大，市場觀望聯儲議息

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒５８ １１０﹒２０ １１０﹒２２

歐元╱美元 １﹒１７８９ １﹒１７６３ １﹒１７８８

英鎊╱美元 １﹒３７６１ １﹒３７３７ １﹒３７５９

美元╱瑞郎 ０﹒９２０２ ０﹒９１７６ ０﹒９１７７

美元╱港元 ７﹒７７５０ ７﹒７６８７ ７﹒７７４６

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《美元走勢》上周五（２３日），歐元區及德國公布７月份ＰＭＩ製造業與服務業ＰＭＩ均

略高於預期，主要是受益於疫苗接種加快，區內多個國家取消邊境限制，刺激了需求。不過，英

國的同類數據卻明顯回落，加上當地及歐洲多國近期受到變種病毒擴散的困擾，市場擔心區內可

能會重推封鎖措施，或許會打擊經濟復甦勢頭，英鎊及歐元反彈力度仍然欠佳。

美匯指數維持區間震盪，９３以上阻力仍大。美國１０年期國債收益率反彈近１﹒３％。市

場對聯儲局提早加息的憂慮有所紓緩，但關注本周的議息會議會否提出未來減少買債的暗示。估

計會議前匯市將窄幅上落，不妨小注博非美反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１７００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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