《美元走勢－羅明立》美匯９３以上阻力仍大，市場觀望聯儲議息

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １１０﹒５８ １１０﹒２０ １１０﹒２２
歐元╱美元 １﹒１７８９ １﹒１７６３ １﹒１７８８
英鎊╱美元 １﹒３７６１ １﹒３７３７ １﹒３７５９
美元╱瑞郎 ０﹒９２０２ ０﹒９１７６ ０﹒９１７７
美元╱港元 ７﹒７７５０ ７﹒７６８７ ７﹒７７４６
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《美元走勢》上周五（２３日），歐元區及德國公布７月份ＰＭＩ製造業與服務業ＰＭＩ均
略高於預期，主要是受益於疫苗接種加快，區內多個國家取消邊境限制，刺激了需求。不過，英
國的同類數據卻明顯回落，加上當地及歐洲多國近期受到變種病毒擴散的困擾，市場擔心區內可
能會重推封鎖措施，或許會打擊經濟復甦勢頭，英鎊及歐元反彈力度仍然欠佳。
美匯指數維持區間震盪，９３以上阻力仍大。美國１０年期國債收益率反彈近１﹒３％。市
場對聯儲局提早加息的憂慮有所紓緩，但關注本周的議息會議會否提出未來減少買債的暗示。估
計會議前匯市將窄幅上落，不妨小注博非美反彈。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１７００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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