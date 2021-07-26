【東京奧運】男子花劍個人賽港隊代表張家朗晉身決賽，坐銀望金

《經濟通通訊社２６日專訊》奧運男子花劍個人賽港隊代表張家朗，４強對戰捷克代表
Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｃｈｏｕｐｅｎｉｔｃｈ，終以１５：１０取勝，成功殺入決賽「坐銀望
金」。張家朗為香港贏得史上首面劍擊獎牌，更令港隊自２０１２年倫敦奧運的李慧詩後，再於
奧運踏上頒獎台。
２４歲的張家朗將於香港時間晚上８時１０分，挑戰衛冕的意大利隊的Ｄａｎｉｅｌｅ
Ｇａｒｏｚｚｏ。（ａｃ）
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