《小傳日記》神州雙減教育慘慘，保外賣仔權益美團失色

《小傳日記》神州實行教育「雙減」改革，中共中央辦公廳及國務院辦公廳近期出台《關於

進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，消息響上星期六傳出之後令教

育佬腳震震，今日魚缸都大跌千點，班神州教育股都難逃厄運繼續跌，仲要成班大行齊齊落井下

石，國泰君安話教培行業的估值會進一步下降，高盛又大削龍頭新東方（０９９０１）同新東方

在線（０１７９７）六七成目標價，教育佬自然愈插愈深。

新東方（０９９０１）插四成七，報１６銀，連跌２日，累計蒸發六成九；新東方在線（０

１７９７）挫三成三，報３﹒９４銀，連跌２日，累計跌五成二；中教（００８３９）跌近一成

六，報１２﹒９銀；希望教育（０１７６５）唔見逾一成八，報１﹒３４銀；中匯（００３８２

）首三季收入創上市新高，都要跌近一成三，報５﹒８４銀。

市場監管總局同發改委等七部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員

權益的指導意見》，提出全方位保障外賣仔權益，要求支持送餐員參加社會保險，又要確保送餐

員人工高於最低工資標準，做打工仔就開心，不過外賣龍頭美團（０３６９０）就運滯！

美團（０３６９０）大跌近一成四，報２３５﹒６銀；騰訊（００７００）挫近８巴仙，報

４９０銀；京東集團（０９６１８）唔見近８巴仙，報２６７﹒２銀；阿里（０９９８８）跌逾

６巴仙，報１９２﹒１銀；快手（０１０２４）再插近一成二，報１１４銀。



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