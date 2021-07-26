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26/07/2021 17:03

《小傳日記》神州雙減教育慘慘，保外賣仔權益美團失色

　　《小傳日記》神州實行教育「雙減」改革，中共中央辦公廳及國務院辦公廳近期出台《關於
進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，消息響上星期六傳出之後令教
育佬腳震震，今日魚缸都大跌千點，班神州教育股都難逃厄運繼續跌，仲要成班大行齊齊落井下
石，國泰君安話教培行業的估值會進一步下降，高盛又大削龍頭新東方（０９９０１）同新東方
在線（０１７９７）六七成目標價，教育佬自然愈插愈深。
　　新東方（０９９０１）插四成七，報１６銀，連跌２日，累計蒸發六成九；新東方在線（０
１７９７）挫三成三，報３﹒９４銀，連跌２日，累計跌五成二；中教（００８３９）跌近一成
六，報１２﹒９銀；希望教育（０１７６５）唔見逾一成八，報１﹒３４銀；中匯（００３８２
）首三季收入創上市新高，都要跌近一成三，報５﹒８４銀。
　　市場監管總局同發改委等七部門聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員
權益的指導意見》，提出全方位保障外賣仔權益，要求支持送餐員參加社會保險，又要確保送餐
員人工高於最低工資標準，做打工仔就開心，不過外賣龍頭美團（０３６９０）就運滯！
　　美團（０３６９０）大跌近一成四，報２３５﹒６銀；騰訊（００７００）挫近８巴仙，報
４９０銀；京東集團（０９６１８）唔見近８巴仙，報２６７﹒２銀；阿里（０９９８８）跌逾
６巴仙，報１９２﹒１銀；快手（０１０２４）再插近一成二，報１１４銀。

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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