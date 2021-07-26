《投資領域－譚家駿》疫下中國經濟強勁增長，優質公司長線勝同業

《投資領域》新冠疫情雖然尚未完結，但一些關鍵經濟指標，包括工業生產、貿易活動、零

售銷售數據強勁，印證中國正邁向健康及全面復甦。與２０２０年初時全國封城與旅遊限制對比

，中國本地遊、旅遊業、休閒行業更是生氣盎然。

中國疫情初期曾推出嚴格措施以遏止疫情蔓延，因而有條件成為第一批重啟經濟及恢復增長

的國家。

我們投資方式是聚焦買入優質企業並進行長線投資。優質企業在市場動盪時一般都能表現強

韌，甚至在經濟逐漸回復正常時反彈得比其他企業更快。

我們認為，選擇優質企業時，其中一個關鍵指標，是企業擁有強大而具有效率的管理團隊，

歷經幾個經濟周期都有良好往績。我們相信，好的管理團隊執行力強、決策能力高，無論環境好

壞，都能帶領公司達致長遠成功。這些優秀的管理層甚至會善用逆境，改善生意策略、提升效率

、乘勢提升市場佔有率。



＊嚴格監管有利長遠發展＊



另一方面，總有些事情讓市場憂心──近月以來中國互聯網企業正承受更嚴格的監管風險。

過去投資者或許在新興市場投資感到吃力和困難，原因是監管機構容易更改規則，例如推出價格

管制或發牌制。

自從去年開始，中國監管機構反壟斷力度加劇，警告大部分互聯網企業存在的反競爭行為。

我們認為，中國政府對於大型科技平台採取行動並不足以為奇──這是全球性現象，即使國際大

型科技巨企，就不同議題面對日益收緊的監管，例如平台壟斷、反競爭行為、數據安全、假資訊

傳播等。

我們認為，擁有平台的科技巨企增長得太大、太快，現時監管機構正緊隨其後。惡性競爭、

「贏家通吃」思維意味市場參與者需要以補貼形式營運，而且經常是不計成本，希望為廣大客戶

提供捆綁式服務，達致業務高速增長。但這種燒錢方式長遠而言可謂難以持續。

所以，我們認為，收緊監管對於行業發展及消費者長遠而言屬正面措施。明顯地，科技巨頭

不受制約的權力，對社會始終不利。從國家市場監督管理總局的反壟斷指引可以看到，其主要目

的是推廣更公平競爭、健康、有利創新的環境。

此外，監管亦逼使互聯網企業投資更多新生意及新技術，為業界帶來創新，長遠而言必定開

花結果。科技雖然利民，但其崛起實際會摧毀現存商業模式，引起不少社會問題。現在互聯網巨

企是時候承擔責任，為僱員提供更好福利。雖然這樣做經營成本會上升、短期利潤會受壓，長遠

而言政策風險減少，企業品牌更可持續。

短期而言，我們預期在２０２０年低基數下，企業盈利增長將會較快；主要風險是原材料成

本上漲，企業一旦未能成功轉嫁或提升營運效率，將影響盈利能力。中長線而言，挑戰仍然是全

球市場流動性過度充裕，導致定價機制效率低、催谷資產價格。在這個背景下，我們的投資策略

是精挑細選，買入優質企業並持有３至５年，甚至是更長時間。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》



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