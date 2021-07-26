《每周華語－黃溢華》電動車、保時捷、無人車、缺晶片

《每周華語》全球銷售量最多的汽車是「大眾汽車」的「甲蟲車」。１９６８年電影

「Ｔｈｅ Ｌｏｖｅ Ｂｕｇ」主角便是一架「鬼馬」「甲蟲車」。美Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ

看中「甲蟲車」亦說明二戰前後「甲蟲車」的品牌地位極高。「甲蟲車」採用「氣冷」式設計，

冬天不會結冰；而「甲蟲車」可「浮在」水平面「行使」，因為底盤為密封式。電動車已成為未

來主流，但「甲蟲車」仍必是經典之一。



電動車巿場日大，未來５－１０年，相信電動車有可能成為主要生產商爭奪的巿場。環保要

求日高，汽車所用電池的科技若有大躍進，電動車效能更高及成本下降，有助更多用家改用電動

車。而電動車涉及不只電池科技及巿場，更需要大量晶片及更大功能新一代的「Ａ﹒Ｉ﹒」晶片

╱軟件，因而電動車巿場，正在推動一個很大的產業。



Ｔｅｓｌａ股價大升，由不足１００美元升至９００美元，公司巿值急漲；近月而股價在

６００╱７００美元之內徘徊，後巿仍有向好空間。Ｔｅｓｌａ電動車及其他品牌的產品，能否

成為新一代的汽車品牌？仍有很多變數。而晶片需求急增，多少乃意料之外。多年前，

Ｎｖｉｄｉａ已生產「ＸＢＯＸ」的「Ｃｏｎｓｏｌｅ」，其後全力發展汽車用╱無人車用的新

一代晶片╱軟件。自２０１７年初的２０╱３０美元升至２００美元，幾年間差不多上升１０倍

，今在１８０╱２００美元之內徘徊。晶片科技躍飛，需求巨大，因而晶片生產商成為焦點所在

。量產高效能晶片，生產線要求極高，亦需時建立生產線。事實上，不少傳統名牌汽車生產商也

加入「戰圍」！使電動車巿場及相關產業競爭日見白熱化。



電單車電動化？早已起步。而傳統電單車生產商仍多，巿場仍大。例如美國的

「Ｈａｒｌｅｙ－Ｄａｖｉｄｓｏｎ」創立於１９０３年，產品甚多。二戰期間，生產了幾萬架

給盟軍及蘇聯軍用於戰場，當然大賺一筆，而電影中，不乏「Ｈａｒｌｅｙ－

Ｄａｖｉｄｓｏｎ」的身影。例如二戰之後，歐美興起了「揸」電單車，而「車型」巨大，甚為

有型且「引擎」甚有聲勢之下，形成了一群「電單車」群聚文化！巿場日大，推動了銷售額。而

２００５╱２００７年，油價╱汽油價升勢急，吸引了電單車買家，股價升至７０美元，

「１０」美元乃股價強力支持。２００８年之「次按」事件之後，在「１０」美元找到支持，

２０１４╱２０１５年又升回７０美元。電影「Ｍｉｓｓｉｏｎ Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ」，主

角Ｔｏｍ Ｃｒｕｉｓｅ以「Ｈａｒｌｅｙ－Ｄａｖｉｄｓｏｎ」為配搭，推動劇情進入高潮。

電單車「代步」，確有巿場，但與電動房車巿場比較，相信便是一「細小」巿場了。打仗，軍用

電單車甚有用，蘇聯甚而有俄文版介紹「電單車」的使用╱結構。美蘇二戰時乃「老友記」：一

起「打」納粹德國，美國「軍援」前蘇聯乃事實，「朋友」多，才可打勝仗，而「Ｈａｒｌｅｙ

－Ｄａｖｉｄｓｏｎ」的電單車便成為美蘇的「合作」工具，在戰場由莫斯科「打」去柏林。各

位，打仗使不少企業的業務「壯大」，電單車生產商也不例外了。



美國股巿不乏外資汽車生產商以不同形式掛牌、上巿。很多年前，美國巿場採用了「季度」

報告，當年保時捷正安排往美國上巿，但不接受「季結」安排，因而並沒有正式於美國上巿。歷

史上，因為創辦人保時捷博士家族及「ＶＷ」（大眾汽車）有複雜的關係，使今天保時捷的「母

」公司「ＶＷ」「收入」重心不平衡，近年於疫情之下保時捷仍好賣，中國巿場大且「好、好、

好」！「ＶＷ」不及保時捷，目前保時捷以「場外」形式在美上巿。有消息指保時捷

２０２２年於美國正式上巿云云。



保時捷博士乃出色工程師，由坦克車、「甲蟲」車（Ｂｅｅｔｌｅ）以至Ｐｏｒｓｃｈｅ

「９１１」都是他的傑作。二戰前的「甲蟲」車有謂源自另一設計者，但保時捷使「甲蟲」車全

球認識，亦是事實。由「ＶＷ」到保時捷二戰後的一系列跑車，都使德國車名聲大振。而美國巿

場大賣，使保時捷盈利強勁。２０２２年美國巿上巿成功嗎？！機會日大了。



晶片世界、日新月異。Ｐｏｒｓｃｈｅ生產電動車，自家「電池」科技！又要晶片。保時捷

的「９１１」引擎「勁」！德國引擎科技有很高的地位。事實上，保時捷的「坦克」戰時表現一

般，但由「坦克」往下發展至「跑車」，引擎必然夠用。保時捷「９１１」的成功成為經典，亦

成為企業「Ｃａｓｈ Ｃｏｗ」。不少車廠正加入電動車巿場，因而晶片需求將更大。爭奪晶片

生產線及其科技。另方面，引擎不再重要嗎？！用電也好、用汽油也好，引擎必須，而電動車前

景，亦有電池科技的限制。無人車？有角色，但不宜盲目看好。無人「駕駛」早已存在。民航機

「無人揸」早存在：由ＧＰＳ及軟件╱「Ａ﹒Ｉ﹒」「代努」等等，乃未來世界必須的事物、科

技。保時捷也轉往電動車巿場乃活生生的例子。



Ｐｏｒｓｅｈｅ的經典「９１１」系列，不會「電動化」！引擎經典中的經典，而保時捷自

家生產電池，用於企業的電動車各系列。２０２１年６月，保時捷與Ｃｕｓｔｏｍｅｅｌｌｓ簽

訂合約，一起發展新一代的鋰電池，亦與「ＢＡＳＦ」化工合作，可見未來電池科技已出現新爭

霸戰了。事實上，全球缺晶片，上天下地入海、無人車、無人機，都須要強勁晶片配合！

１９８０年代，美國「Ｗｅｓｔ Ｖｉｒｇｉｎｉａ」大學校園已發展無人控制的校內運輸系統

：無人系統早見投入運用了！《資深市場人士 黃溢華》



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