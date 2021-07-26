《鍾之日記》中美會晤冷颼颼，資金逃亡魚缸殘

《鍾之日記》７月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：大跌。祖國股市：大跌。



中美天津會談目前單從中方釋出的信息看，似是「劍拔弩張」，加上內地揮舞監管大棒，中

港魚缸今日齊齊「血流成河」。

內地對不同行業監管壓力加重，甚至要求股份於美國市場退市，在美中概股急瀉，拖累香江

魚缸大跌千點，創一年新低。恆指裂口低開４９６點，開市即失二萬七關，雖然跌幅曾略為收窄

至４４３點，但好快再失２６８００重要支持後沽壓增加。午後Ａ股市場加速下挫，資金加速出

逃，加上ＡＴＭ跌勢加劇，騰訊（００７００）曾插逾７％，美團（０３６９０）跌超一成一，

令恆指愈跌愈深，跌超１１００點超越２月２６日的跌幅，收市報２６１９２，跌１１２９點或

４﹒１３％，主板成交２６８２﹒４６億元，較上個交易日（２３日）大增９２﹒２％，是

２０１８年３月以來最多。



＊中國對美態度強硬，滬指收挫２﹒３％外資急逃＊



中美天津會談今早舉行，從中方單方面透露的會談內容看，中國對美態度仍強硬。副外長謝

鋒強調，中美關係目前陷入僵局，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」。在會談結束

後舉行的吹風會上，謝鋒表示，中國敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，

還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強

烈不滿。中方並提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方

關切的重點個案清單，包括敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制、撤銷對中方領導

人、官員、政府部門的制裁等。

中央加大力度整頓各行業，滬深兩市今日低開後持續下挫，被監管重拳打擊的科網、教育股

雪崩，監管高危行業醫藥急挫；釀酒、保險等權重板塊更捱沽領跌，滬綜指全日收挫２﹒３％，

收報３４６７﹒４４點；深證成指瀉２﹒６５％。

繼上日（２３日）交投創下逾一年高後，今日成交額續攀升至１４１９０億元人民幣，續刷

去年７月１６日以來逾一年新高，且為連續第四個交易日成交破萬億。外資急撤，通過陸股通淨

流走１２８﹒０２億元人民幣，流出規模創自去年７月２４日以來逾一年高，且為連續第二個交

易日淨流出。



＊科網股重傷，騰訊穿５００元關＊



科網股繼續?勢，市場監管總局作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司採取３０日內解除

網上獨家音樂版權等處罰，重磅科網股捱沽，騰訊失守５００元關，低見４８９﹒２元，收市插

７﹒７％報４９０元，成交居首達４１０﹒５５億元。成交第二大是美團，大跌１３﹒８％，報

２３５﹒６元。

市場監管總局、公安部等聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益

的指導意見》，對保障外賣送餐員正當權益提出全方位要求。內容包括：保障勞動收入、保障勞

動安全、維護食品安全方面、完善社會保障方面、優化從業環境方面、加強組織建設方面、矛盾

處置機制方面。

監管風暴不單止嚇怕外資，就連北水亦大舉逃亡，雙重夾擊下，大部份平台股重創，嗶哩嗶

哩（０９６２６）跌１１﹒４６％，報７２６元；同業快手（０１０２４）更破發，跌１２％，

報１１４元。京東集團（０９６１８）跌７﹒８％，阿里（０９９８８）跌６﹒４％，百度

（０９８８８）跌６﹒９％。

另外，工信部２３日召開會會議，正式啟動為期半年的專項整治行動。在前期Ａｐｐ專項整

治的基礎上，進一步梳理互聯網行業社會關注度高、影響面廣、群眾反映強烈的熱點難點問題，

決定開展互聯網行業專項整治行動，旨在引導形成開放互通、安全有序的市場環境，推動行業規

範健康高質量發展。



＊教育監管噩夢未完，新東方崩跌４７％＊



國務院辦公廳周末正式印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的

意見》，實施「雙減」，即減輕學生作業負擔和校外培訓負擔，全面規範校外培訓行為。教育「

雙減」文件提及，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。學科類培訓機構一律不得上市

融資，嚴禁資本化運作。

雖然多間本港上市的教育股紛紛就內地「雙減」文件作出回應，表示不確定政策實施後對集

團的影響，但教育股今日仍然遍體磷傷，新東方（０９９０１）暴瀉４７％，報１６元，繼續創

上市新低。該股暫連跌２日，累計跌幅達６８﹒５％。

思考樂（０１７６９）跳水４５﹒５％，新東方在線（０１７９７）插水３３﹒５％，宇華

教育（０６１６９）跌１９﹒７％，中教（００８３９）跌１５﹒８％，希望教育

（０１７６５）跌１８﹒３％。

上周五大跌的中概股沒止跌，今日盤前集體直線向下。上周五（２３日）狂瀉逾七成的好未

來，今日美股盤前再跌逾３０％，報４﹒１６美元；高途大跌４５％，列美股盤前跌幅榜首位，

暫報１﹒８８美元；新東方跌２１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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