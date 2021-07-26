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26/07/2021 08:27

【重拳監管】中國禁止學科類培訓機構上市融資，中概教育股重挫

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國對教育培訓行業的監管再升級。中共
中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的
意見》，對義務教育學科類校外培訓關閉資本大門。《意見》一律禁止學科類培訓機構上市融資
，不得通過發行股份或支付現金等方式，購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受
託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式入股學科類培訓機構，已違規的要進行清理整治。

＊教育部：校外培訓機構破壞教育正常生態＊

　　教育部負責人指出，校外培訓機構被資本控制情況嚴重。近年大量資本湧入培訓行業，展開
燒錢大戰，廣告鋪天蓋地，對全社會進行狂轟濫炸式營銷，各種販賣焦慮式的過度宣傳違背教育
公益，破壞了教育正常生態。
　　根據《意見》，人民銀行、銀保監、中證監部門負責指導銀行等機構做好校外培訓機構預收
費風險管控工作，清理整頓培訓機構融資、上市等行為；其他相關部門按照各自職責負起責任、
抓好落實。
　　《意見》又指，嚴格執行未成年人保護法有關規定，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日
、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。嚴格控制資本過度湧入培訓機構，培訓機構融資及收費應
主要用於培訓業務經營，堅決禁止為推銷業務以虛構原價、虛假折扣、虛假宣傳等方式進行不正
當競爭，依法依規堅決查處行業壟斷行為。

＊好未來大瀉７１％；新東方稱考慮採取適當合規措施＊

　　中國大刀闊斧整頓教輔行業　國際投資者可能損失慘重。中概教育股的股價暴跌，２３日出
現黑色星期五。在美國上巿的好未來、高途及新東方，分別瀉近７１％、６３％、５４％，巿值
一日內合共蒸發超過一千億元人民幣。
　　新東方公告稱，本公司現正考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制
度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。本公司將就致力遵守《意見》及任何相關規則及
法規，積極尋求政府當局的指導及配合政府當局的行動。
　　摩根大通目前將新東方線上（０１７９７下調至低配；新東方（０９９０１）下調至低配，
目標價２７港元。

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