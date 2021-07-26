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26/07/2021 08:29

【反壟斷】反壟斷法生效首案：騰訊頂格罰５０萬解除獨家音樂版權

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家市場監管總局周六（２４日）公布最新反壟斷處罰。騰訊
（００７００）因排除限制競爭，推行獨家音樂版權模式，被處以５０萬元（人民幣．下同）的
罰款。同時，國家市場監管總局責令騰訊及其關聯公司３０天內解除獨家音樂版權、停止高額預
付金等版權費用支付方式、終止最惠國待遇條款，恢復正常市場競爭狀態。
　　市監總局指出，本案為《反壟斷法》實施以來對違法實施經營者集中採取必要措施恢復市場
競爭狀態的第一起案件。
　　針對此結果，騰訊回應稱，認真遵守決定，確保整改到位。
　
＊網友不滿：５０萬元「罰太少」＊
　
　　需要指出的是，本案處以５０萬元罰款已是相關違法行為罰款的上限，但不少網友並不滿意

　　要知道，阿里收到的反壟斷罰單是１８２﹒２８億元。這是以４％的罰款比例，從阿里
２０１９年中國境內銷售額４５５７﹒１２億元里徵收的。
　　２０１９年騰訊音樂營收２５４﹒３億元，母公司騰訊２０１９年總收入３７７２﹒８９億
元。如果按照和阿里一樣４％的罰款比例，騰訊音樂應該罰１０﹒１６億元，騰訊的罰款金額將
超過百億，達到１５０﹒９１億元。
　　對此，中國人民大學法學院教授孟雁北指出，本案的最大亮點是責令騰訊及其關聯公司採取
必要措施恢復相關市場競爭狀態。本案中，市場監管總局在作出處理時，沒有選擇「限期處分股
份或者資產、限期轉讓營業」等結構性救濟處罰措施，而是精準採取行為性救濟措施，從打破獨
家版權、規範版權支付方式等角度入手，在保護市場公平競爭、為行業發展帶來強勁活力的同時
，也有利於維護企業核心競爭力，為平台企業爭取更多發展機會和更廣闊的發展舞台奠定堅實基
礎。（ｌｃ）

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