【反壟斷】反壟斷法生效首案：騰訊頂格罰５０萬解除獨家音樂版權

《經濟通通訊社２６日專訊》國家市場監管總局周六（２４日）公布最新反壟斷處罰。騰訊

（００７００）因排除限制競爭，推行獨家音樂版權模式，被處以５０萬元（人民幣．下同）的

罰款。同時，國家市場監管總局責令騰訊及其關聯公司３０天內解除獨家音樂版權、停止高額預

付金等版權費用支付方式、終止最惠國待遇條款，恢復正常市場競爭狀態。

市監總局指出，本案為《反壟斷法》實施以來對違法實施經營者集中採取必要措施恢復市場

競爭狀態的第一起案件。

針對此結果，騰訊回應稱，認真遵守決定，確保整改到位。



＊網友不滿：５０萬元「罰太少」＊



需要指出的是，本案處以５０萬元罰款已是相關違法行為罰款的上限，但不少網友並不滿意

。

要知道，阿里收到的反壟斷罰單是１８２﹒２８億元。這是以４％的罰款比例，從阿里

２０１９年中國境內銷售額４５５７﹒１２億元里徵收的。

２０１９年騰訊音樂營收２５４﹒３億元，母公司騰訊２０１９年總收入３７７２﹒８９億

元。如果按照和阿里一樣４％的罰款比例，騰訊音樂應該罰１０﹒１６億元，騰訊的罰款金額將

超過百億，達到１５０﹒９１億元。

對此，中國人民大學法學院教授孟雁北指出，本案的最大亮點是責令騰訊及其關聯公司採取

必要措施恢復相關市場競爭狀態。本案中，市場監管總局在作出處理時，沒有選擇「限期處分股

份或者資產、限期轉讓營業」等結構性救濟處罰措施，而是精準採取行為性救濟措施，從打破獨

家版權、規範版權支付方式等角度入手，在保護市場公平競爭、為行業發展帶來強勁活力的同時

，也有利於維護企業核心競爭力，為平台企業爭取更多發展機會和更廣闊的發展舞台奠定堅實基

礎。（ｌｃ）

