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26/07/2021 13:31

【Ａ股震盪】滬綜指午後續瀉３﹒３％，成交已破萬億外資加速流出

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後加速下挫，資金加速出逃，目前兩市成交已達
１００６９億元（人民幣．下同），連續第四日突破萬億。釀酒、醫藥、保險、地產等板塊跌幅
居前。
　　滬綜指午後跌幅擴至３﹒３％，現報３４３３﹒２５點；滬深３００指數瀉４﹒２４％，深
成指挫４﹒０９％，創業板指更挫４﹒９％。上海Ｂ股１﹒６７％，深圳Ｂ股跌２﹒６４％。
　　外資通過陸股通暫流走８０億元。（ｗｌ）

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