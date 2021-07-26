【Ａ股震盪】滬指挫２﹒３％酒股保險瀉，外資急逃１２８億逾年高

《經濟通通訊社２６日專訊》中美天津會談今早舉行，從中方單方面透露的會談內容看，中

國對美態度仍強硬。副外長謝鋒強調，中美關係目前陷入僵局，根本原因就是美國一些人把中國

當作「假想敵」。在會談結束後舉行的吹風會上，謝鋒表示，中國敦促美方改變極其錯誤的對華

認知和極其危險的對華政策，還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上

的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿。中方並提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政

策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單，包括敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬

的簽證限制、撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁等。

滬深兩市今日低開後持續下挫，被監管重拳打擊的科網、教育股雪崩，監管高危行業醫藥急

挫；釀酒、保險等權重板塊更捱沽領跌，滬綜指早盤已跌穿三千五，午後曾挫３﹒５％，低見

３４２４﹒７４點險破三千四，全日收挫２﹒３４％，收報３４６７﹒４４點；深證成指瀉

２﹒６５％。市場哀鴻遍野，近５０隻Ａ股跌停或跌幅超過一成。

繼上日（２３日）交投創下逾一年高後，今日成交額續攀升至１４１９０億元（人民幣．下

同），續刷去年７月１６日以來逾一年新高，且為連續第四個交易日成交破萬億。外資急撤，通

過陸股通淨流走１２８﹒０２億元，流出規模創自去年７月２４日以來逾一年高，且為連續第二

個交易日淨流出。



＊河南暴雨賠償以數十億計，保險股受挫＊



河省多地持續遭受暴雨，中國平安（滬：６０１３１８）、中國人壽（滬：６０１６２８）

均預計，本次災難整體賠付金額超過１０億元。此外，中國人保（滬：６０１３１９）初步預計

需支付的保險經濟賠償達到２０多億元。保險板塊跌幅居前，中國平安、新華保險

（滬：６０１３３６）、中國人壽、中國太保（滬：６０１６０１）均重挫逾５％；擬遭社保基

金減持不逾２％股份的中國人保更瀉６﹒４％。

外資急速出逃，酒股捱沽，股王茅台（滬：６００５１９）盤中股價曾失守１８００元關，

為年內首次，最終收跌５﹒１％，報１８０４﹒１１元。水井坊（滬：６００７７９）跌停。

處於監管風暴眼的互聯網概念直墜，三七互娛（深：００２５５５）跌停，凱撒文化

（深：００２４２５）、旗天科技（深：３０００６１）、遊族網絡（深：００２１７４）、南

極電商（深：００２１２７）等瀉逾９％。騰訊（００７００）接反壟斷法生效後首張罰單，相

關概念股 新媒股份（深：３００７７０）挫８％，博瑞傳播（滬：６００８８０）吐

６﹒６％。



＊「缺芯」情況持續，半導體股逆市揚＊



在全球「缺芯」的情況下，６月半導體行業頻頻傳出台積電、聯電將在第三季調價１５％至

３０％。半導體股午後止跌反升，鑫鵬微（滬：６８８５０８）升兩成漲停，瑞豐光電

（深：３００２４１）、北京君正（深：３００２２３）飆漲逾１２％，中芯國際

（滬：６８８９８１）飆１０﹒３％，士蘭微（滬：６００４６０）彈７﹒３％。

部分船舶股逆市偏強，中船防務（滬：６００６８５）飆９﹒３％，中國船舶

（滬：６００１５０）、中船科技（滬：６０００７２）亦彈逾２％。有色股恆強，宏達股份（

滬：６００３３１）、鵬欣資源（滬：６００４９０）、鑫鉑股份（深：００３０３８）、馳宏

鋅鍺（滬：６００４９７）、新疆眾和（滬：６００８８８）均漲停。（ｗｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４９２５．３０ －３．２２



上證綜合指數 ３４６７．４４ －２．３４ ６３９１．００

深證綜合指數 ２４１１．８１ －２．２８ ７７９９．００



上證Ｂ股指數 ２６０．４４ －１．２９ ２．１１

深證Ｂ股指數 １２０９．５４ －１．９４ １．５９



上證１８０指數 ９９６２．８０ －３．１７

上證３８０指數 ６１９１．２３ －１．５７



深證成份指數 １４６３０．８５ －２．６５

中小創新指數 ２４９２．８１ －１．２２

深圳創業板指數 ３３７１．２３ －２．８４

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